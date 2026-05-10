體育「飯圈化」亂象 陸體育總局籲理性追星、勿辦運動員慶生活動

大陸體育圈「飯圈化」亂象引發關注，包括全紅嬋、陳芋汐、孫穎莎、王楚欽、樊振東等多名明星運動員，過去均曾遭遇網路謾罵、隱私被過度挖掘及非理性追逐等情況。大陸國家體育總局10日發聲指，近期多地出現以商場大螢幕投放、線下聚集等方式為運動員慶生的應援活動，呼籲民眾關注賽場表現，保持理性，並遵守相關法律法規，不安排、不參與相關慶生活動。

據央視新聞，大陸國家體育總局有關部門負責人近日表示，近期關注到大陸全國多地出現通過商場大螢幕照片投放、線下粉絲聚集應援等方式為大陸國家隊運動員慶生相關活動。

負責人指，此類活動不僅占用大量公共資源，而且容易對運動員備戰參賽產生干擾。同時，活動組織方、商場等有關方面未經授權使用運動員肖像也涉嫌侵犯運動員合法權益。希望民眾關注運動員的賽場表現，為他們加油鼓勁。同時，也請民眾保持理性，遵守相關法律法規，不安排、不參與運動員慶生等活動。

新京報提到，當前體育「飯圈化」現象持續擴大，生日應援逐漸成為常態，包括商場大螢幕、無人機表演及煙火等方式，使運動員生日成為競逐排場與熱度的場域，也衍生出線下圍堵、控評與拉踩等亂象，偏離體育支持本意。據了解，「飯圈」文化原本源自大陸演藝圈，但隨體育賽事熱度升高逐步延伸至體育領域，部分粉絲甚至出現跟隨運動員行程、過度追蹤隱私等行為。

在大陸擁有高人氣的乒乓球選手王楚欽8日凌晨在微博寫道，「關於即將到來的生日，我不提倡也不會參與任何形式的生日應援活動，大家多關注比賽就是對我最好的支持。一起為中國隊加油！​​」

新京報指出，王楚欽此番表態並非個案，此前樊振東、孫穎莎等大陸選手也曾呼籲理性追星，官方及協會亦多次表態反對非理性行為。另據報導，部分運動員曾遭遇機場圍堵、過度跟拍及行程追蹤等情況，甚至出現干擾正常出行的情形。

其中，全紅嬋2024年9月在澳門銀河酒店遭數百名狂熱粉絲圍堵，事發時全紅嬋穿著便服外出，被群眾認出後遭追逐，粉絲甚至衝進廁所圍堵，導致酒店保安介入才得以脫身，場面一度失控。

王楚欽2024年12月從北京出發前往上海參加乒超聯賽時，在機場被粉絲團團圍住懟臉拍，氣炸的他無奈地說，「太誇張了！瘋了都！起來起來，不讓走嗎？」事後更發文稱，堅決抵制「代拍」行為，希望大家能尊重彼此的隱私。樊振東亦經歷過類似遭遇，甚至被「私生飯」跟蹤多日甚至非法入侵房間等事件，他曾多次公開表態，不要把飯圈陋習帶進競技體育。