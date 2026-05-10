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中國第一季結婚登記169.7萬對 年減6.24%
中國民政部今日公布數據顯示，今年第一季結婚登記169.7萬對，較去年同期減少6.24%。
中國民政部10日發布「2026年一季度民政統計數據」。數據顯示，今年第一季全國結婚登記169.7萬對，離婚登記62.2萬對。與去年同期相比，結婚登記人數減少11.3萬對，跌幅達6.24%。
中國2013年結婚登記對數達到1346.9萬對新高，此後連續12年下滑。2024年更驟跌到610.6萬對，創新低。直到2025年結婚登記676.3萬對，比2024年增加65.7萬對，成長10.76%。
中國近年積極鼓勵婚育，並推出多項政策刺激。2025年5月10日新修訂的「婚姻登記條例」實施，婚姻登記地域限制取消，新人領結婚證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦。政策實施後，中國大陸「跨省通辦」婚姻登記量顯著上升，在部分流動人口集中的城市，成長幅度較大。
雖然今年第一季結婚登記對數有所下降，但綜合陸媒報導，廣州、深圳、南京、無錫、成都等多地在諧音為「我愛你」的5月20日結婚登記名額都已約滿。
不過上海、無錫等多地民政局表示，即使未能成功預約，只要在「520」當天工作時間內到場就能領證，「人到了就能結婚」。
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