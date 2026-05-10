快訊

Threads電腦版訊息功能上線！可表情回應、編輯訊息 群組聊天也將登場

店內接連被偷6雙鞋！老闆調監視器看到兇手「不生氣反而笑出來」：我很開心

愷樂傳嫁醫師尪！消失6年再爆喜訊 雙胞胎模樣曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

香港10年內不再建「長者安居樂」 新建屋苑增友善設計

世界日報／ 香港新聞組／香港10日電
目前「長者安居樂」三個項目即將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居、紅磡豐頤居共888個單位，整體入住率超過九成。圖為豐頤居。（取材自房協網站）
目前「長者安居樂」三個項目即將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居、紅磡豐頤居共888個單位，整體入住率超過九成。圖為豐頤居。（取材自房協網站）

香港房協推出逾四分之一世紀的「長者安居樂」住屋計畫迎來「暫停興建」。房協主席凌嘉勤昨透露，未來10年不再建長者安居樂項目，改為新建屋苑增長者友善設計，以應對香港人口老齡化。

綜合文匯報、明報報導，房協早前透露在2026/2027年度將推出超過4000個單位銷售或出租，當中三成半屬資助出售房屋。凌嘉勤昨日接受電台訪問時表示，未來總體方向會提高資助出售單位的比率，考慮由三成半提高至四成或以上，亦會研究將大單位比率由10%提高至15%，回應市民的置業需求。

房協1999年推出首創長者安居樂住屋計畫，為年滿60歲中產長者提供將居住、康樂設施與醫療護理集於一身的居所安老，現時三個項目包括將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居、紅磡豐頤居共888個單位，整體入住率超過九成。第四個項目為粉嶺盛頤居261個單位，將於今年稍後入伙。目前有約300宗長者安居樂輪候申請。

凌嘉勤表示，粉嶺盛頤居項目單位融入無障礙設計及樂齡科技，亦會在部分單位適量加入「可改動設計」單位，讓住戶隨年紀增長或身體狀況需要，改動單位空間配置。他認為，不能單靠多建幾座樓宇滿足人口老化需求，期望在新屋苑更普及應用樂齡科技。

凌嘉勤強調，原定受影響的北角健康村三期重建住戶，仍可在港島區獲得足夠的出租房屋選擇，安置不受影響。此外，房協目前亦正研究將市區部分寮屋區，如竹園、茶果嶺、牛池灣的發展地盤，探討轉為出售項目的可行性。

房協轄下有逾3萬個出租公屋單位，為落實「富戶政策」、打擊濫用公屋，房協需透過更換新租約來執行。凌嘉勤透露，目前已向租戶發出逾9000份新租約，整體運作相當順暢，至今未收到任何租戶拒絕簽署的回條。房協預期可於今年內將餘下的舊租約全數更換，而全數為長者的住戶將會被編排在最後一批，以給予他們更充足的時間適應及向職員查詢。最早獲得新租約的人士，預計明年便要申報資產，暫時未能估算會有多少人受富戶政策影響。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，上月下旬委員會成員曾參觀房協位於粉嶺的專用安置屋邨樂嶺都匯，包括其中一幢長者屋盛頤居，了解建構跨代共融智慧社區的特色。他認為，房協推動長者住屋政策多年，曾推出不同類型項目；而經過多年運作經驗，要把過去單幢長者屋改為把長者友善設計融入出租及出售單位，正是累積經驗的成果，亦標誌著長者安居樂完成歷史任務。

香港 長者

延伸閱讀

洛市中心辦公大樓轉型 改建512戶可負擔住宅

聖蓋博谷獲資金 內陸增32戶低收房

華人房東拒租 對方威脅提告 房子降價也難找到好租客

舊金山「愚蠢法規」競賽結果出爐 天花板高度奪冠

相關新聞

張藝謀執導的「劉三姐」少女沐浴一幕裸露、打擦邊球？

由著名導演張藝謀執導的大型山水實景演出「印象‧劉三姐」，近日被投訴稱其女演員穿著肉色緊身衣表演「少女沐浴」一幕，遠觀視覺效果近乎裸露，內容低俗且扭曲傳統文化形象，批評該劇「打著民俗旗號打擦邊球」。「印象‧劉三姐」營運公司廣維文華旅遊文化產業有限公司回應稱，演出內容通過官方審批，是為了展現當地瑤族的傳統民俗，日後將參考觀眾反饋意見盡力調整。

百度AI幻覺 捏造「南京律師被判刑3年」 本尊告贏了

江蘇南京執業律師李小亮發現，在百度手機APP、百度網站搜索其個人姓名+職務時，百度「AI智能回答」竟給出「李小亮律師被判三年有期徒刑」的錯誤文字內容。他便起訴百度索賠100萬元人民幣(約14.7萬美元)後，南京市江北新區人民法院一審認定北京百度網訊科技有限公司（百度公司）構成名譽侵權，並判決向李小亮書面道歉，百度公司以「AI幻覺無法預見」為由上訴，二審遭駁回，維持原判。由於百度公司未履行判決，李小亮近日向法院聲請強制執行。

4隻皮皮蝦1035元 三亞海鮮店宰客？ 店主次日病逝

近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃消夜時，僅4隻皮皮蝦（瀨尿蝦）就花費1035元人民幣（約151.7美元），價格過高，店家存在宰客行為。店主在事發次日病逝，年僅43歲；家人稱其有基礎病，事發前已腦出血，店鋪收到多起威脅電話，不打算繼續開業。該網友再發聲，否認「想吃白食」，已拒絕先行賠付，不是錢的問題，等待調查結果。

罕見… 魯女謊稱榴槤發霉 惡意「僅退款」190元被行拘

河南濮陽一銷售冷凍榴槤果肉商家程先生，近日自爆遭一名20多歲山東袁姓女買家惡意「僅退款」，指控對方藉虛構所購榴槤發霉成功申請退回全款190元人民幣（約28美元），不僅罵哭客服，面對其跨省1600公里趕去維權還拒不認錯，反控其誣告又找來她父母要求和解，讓他忍無可忍報警並拒絕調解。袁女目前已被警方依涉嫌詐騙等依法行政拘留，是全中國罕見且可能是首例因惡意「僅退款」被行拘案例。不少網友發起買爆程先生的榴槤力挺。

香港10年內不再建「長者安居樂」 新建屋苑增友善設計

香港房協推出逾四分之一世紀的「長者安居樂」住屋計畫迎來「暫停興建」。房協主席凌嘉勤昨透露，未來10年不再建長者安居樂項目，改為新建屋苑增長者友善設計，以應對香港人口老齡化。

香港元朗十八鄉天后誕巡遊 33花炮表演隊伍參與 遊客最愛中國龍

農曆三月廿三是一年一度的「天后寶誕」，元朗十八鄉昨日按照習俗舉辦慶祝天后寶誕會景巡遊典禮，共33支花炮及表演隊伍參與，金龍開光、巨型花炮、舞龍舞獅，各種賀誕精彩表演齊上陣，吸引不少遊客及各區市民前往元朗夾道觀賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。