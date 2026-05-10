香港10年內不再建「長者安居樂」 新建屋苑增友善設計

香港房協推出逾四分之一世紀的「長者安居樂」住屋計畫迎來「暫停興建」。房協主席凌嘉勤昨透露，未來10年不再建長者安居樂項目，改為新建屋苑增長者友善設計，以應對香港人口老齡化。

綜合文匯報、明報報導，房協早前透露在2026/2027年度將推出超過4000個單位銷售或出租，當中三成半屬資助出售房屋。凌嘉勤昨日接受電台訪問時表示，未來總體方向會提高資助出售單位的比率，考慮由三成半提高至四成或以上，亦會研究將大單位比率由10%提高至15%，回應市民的置業需求。

房協1999年推出首創長者安居樂住屋計畫，為年滿60歲中產長者提供將居住、康樂設施與醫療護理集於一身的居所安老，現時三個項目包括將軍澳樂頤居、牛頭角彩頤居、紅磡豐頤居共888個單位，整體入住率超過九成。第四個項目為粉嶺盛頤居261個單位，將於今年稍後入伙。目前有約300宗長者安居樂輪候申請。

凌嘉勤表示，粉嶺盛頤居項目單位融入無障礙設計及樂齡科技，亦會在部分單位適量加入「可改動設計」單位，讓住戶隨年紀增長或身體狀況需要，改動單位空間配置。他認為，不能單靠多建幾座樓宇滿足人口老化需求，期望在新屋苑更普及應用樂齡科技。

凌嘉勤強調，原定受影響的北角健康村三期重建住戶，仍可在港島區獲得足夠的出租房屋選擇，安置不受影響。此外，房協目前亦正研究將市區部分寮屋區，如竹園、茶果嶺、牛池灣的發展地盤，探討轉為出售項目的可行性。

房協轄下有逾3萬個出租公屋單位，為落實「富戶政策」、打擊濫用公屋，房協需透過更換新租約來執行。凌嘉勤透露，目前已向租戶發出逾9000份新租約，整體運作相當順暢，至今未收到任何租戶拒絕簽署的回條。房協預期可於今年內將餘下的舊租約全數更換，而全數為長者的住戶將會被編排在最後一批，以給予他們更充足的時間適應及向職員查詢。最早獲得新租約的人士，預計明年便要申報資產，暫時未能估算會有多少人受富戶政策影響。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，上月下旬委員會成員曾參觀房協位於粉嶺的專用安置屋邨樂嶺都匯，包括其中一幢長者屋盛頤居，了解建構跨代共融智慧社區的特色。他認為，房協推動長者住屋政策多年，曾推出不同類型項目；而經過多年運作經驗，要把過去單幢長者屋改為把長者友善設計融入出租及出售單位，正是累積經驗的成果，亦標誌著長者安居樂完成歷史任務。