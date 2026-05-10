快訊

Threads電腦版訊息功能上線！可表情回應、編輯訊息 群組聊天也將登場

店內接連被偷6雙鞋！老闆調監視器看到兇手「不生氣反而笑出來」：我很開心

愷樂傳嫁醫師尪！消失6年再爆喜訊 雙胞胎模樣曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

4隻皮皮蝦1035元 三亞海鮮店宰客？ 店主次日病逝

世界日報／ 中國新聞組／北京10日電
消費者提供的照片經專家辨認，確認是泰國瀨尿蝦。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
消費者提供的照片經專家辨認，確認是泰國瀨尿蝦。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃消夜時，僅4隻皮皮蝦（瀨尿蝦）就花費1035元人民幣（約151.7美元），價格過高，店家存在宰客行為。店主在事發次日病逝，年僅43歲；家人稱其有基礎病，事發前已腦出血，店鋪收到多起威脅電話，不打算繼續開業。該網友再發聲，否認「想吃白食」，已拒絕先行賠付，不是錢的問題，等待調查結果。

紅星新聞報導，該網友發布的圖片顯示，其於4日晚間前往三亞某海鮮店用餐，點了中號紅花蟹、大號泰國瀨尿蝦、椰子飯及部分酒水飲品，4人總計消費1815元。帳單顯示，大號泰國瀨尿蝦單價為每公斤1512元；另一張點菜單則標註「大泰」四隻，單價756元。該網友在帖子中明確表示，已致電12345政務服務專線提出申訴。

據報導，評論區多名網友稱價格過高，並表示在其他地方吃沒有這麼貴。但也有網友截圖顯示，電商平台兩隻皮皮蝦綜合價格就是數百元。考慮餐廳要獲利，事發五一假日期間，以及位於熱門城市熱門景點附近，不少人認為談不上宰客。

涉事海鮮店一名工作人員回應稱，店內海鮮均實行明碼標價，大蝦與小蝦的價格不一樣，售賣的價格也要參考進貨價，近幾日大號皮皮蝦的價格為700多元一斤。

三亞市市場監督管理局微信公眾號6日發布情況通報回應此事：「5月5日，我們關注到有網友反映我市一海鮮店存在價格過高的問題，我局立即聯合相關部門介入調查，目前三亞放心遊平台已啟動先行賠付機制。一旦查實存在違法違規行為，我們將依法從嚴處理，絕不姑息。」

報導指出，該網友8日表示，三亞相關部門要先行賠付，但他們拒絕了。針對有網友質疑「想吃白食」的舉報動機，該網友否認，表示現在等待官方通報。

另據每日經濟新聞報導，涉事店主事發次日病逝，店主表弟劉先生（化姓）稱，表哥之前就有基礎病，在此事發生前已腦出血，身體不行，5日得知此事沒多久後就去世，年僅43歲，家中還有妻子和兩個孩子。店鋪也收到威脅電話，之後不打算繼續開業。目前，該店鋪在大眾點評平台上已顯示暫停營業。

近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃宵夜時，僅4隻皮皮蝦就花費1035元，三亞市市監局已介入調查。（取材自紅星新聞）
近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃宵夜時，僅4隻皮皮蝦就花費1035元，三亞市市監局已介入調查。（取材自紅星新聞）

三亞 人民幣 海鮮

延伸閱讀

廣西酒店搶五一財 謊稱「老闆過世」退訂房 轉頭加價3倍

刀切完豬肉修腳皮…雲南肉鋪老闆遭停業 網炸鍋：太噁心了

122包裹94個僅退款…女子網購發現住家整個街道被「拉黑」

學國外？浙江公司食堂沒凳子 員工站著吃飯

相關新聞

張藝謀執導的「劉三姐」少女沐浴一幕裸露、打擦邊球？

由著名導演張藝謀執導的大型山水實景演出「印象‧劉三姐」，近日被投訴稱其女演員穿著肉色緊身衣表演「少女沐浴」一幕，遠觀視覺效果近乎裸露，內容低俗且扭曲傳統文化形象，批評該劇「打著民俗旗號打擦邊球」。「印象‧劉三姐」營運公司廣維文華旅遊文化產業有限公司回應稱，演出內容通過官方審批，是為了展現當地瑤族的傳統民俗，日後將參考觀眾反饋意見盡力調整。

百度AI幻覺 捏造「南京律師被判刑3年」 本尊告贏了

江蘇南京執業律師李小亮發現，在百度手機APP、百度網站搜索其個人姓名+職務時，百度「AI智能回答」竟給出「李小亮律師被判三年有期徒刑」的錯誤文字內容。他便起訴百度索賠100萬元人民幣(約14.7萬美元)後，南京市江北新區人民法院一審認定北京百度網訊科技有限公司（百度公司）構成名譽侵權，並判決向李小亮書面道歉，百度公司以「AI幻覺無法預見」為由上訴，二審遭駁回，維持原判。由於百度公司未履行判決，李小亮近日向法院聲請強制執行。

4隻皮皮蝦1035元 三亞海鮮店宰客？ 店主次日病逝

近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃消夜時，僅4隻皮皮蝦（瀨尿蝦）就花費1035元人民幣（約151.7美元），價格過高，店家存在宰客行為。店主在事發次日病逝，年僅43歲；家人稱其有基礎病，事發前已腦出血，店鋪收到多起威脅電話，不打算繼續開業。該網友再發聲，否認「想吃白食」，已拒絕先行賠付，不是錢的問題，等待調查結果。

罕見… 魯女謊稱榴槤發霉 惡意「僅退款」190元被行拘

河南濮陽一銷售冷凍榴槤果肉商家程先生，近日自爆遭一名20多歲山東袁姓女買家惡意「僅退款」，指控對方藉虛構所購榴槤發霉成功申請退回全款190元人民幣（約28美元），不僅罵哭客服，面對其跨省1600公里趕去維權還拒不認錯，反控其誣告又找來她父母要求和解，讓他忍無可忍報警並拒絕調解。袁女目前已被警方依涉嫌詐騙等依法行政拘留，是全中國罕見且可能是首例因惡意「僅退款」被行拘案例。不少網友發起買爆程先生的榴槤力挺。

香港10年內不再建「長者安居樂」 新建屋苑增友善設計

香港房協推出逾四分之一世紀的「長者安居樂」住屋計畫迎來「暫停興建」。房協主席凌嘉勤昨透露，未來10年不再建長者安居樂項目，改為新建屋苑增長者友善設計，以應對香港人口老齡化。

香港元朗十八鄉天后誕巡遊 33花炮表演隊伍參與 遊客最愛中國龍

農曆三月廿三是一年一度的「天后寶誕」，元朗十八鄉昨日按照習俗舉辦慶祝天后寶誕會景巡遊典禮，共33支花炮及表演隊伍參與，金龍開光、巨型花炮、舞龍舞獅，各種賀誕精彩表演齊上陣，吸引不少遊客及各區市民前往元朗夾道觀賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。