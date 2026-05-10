4隻皮皮蝦1035元 三亞海鮮店宰客？ 店主次日病逝

近日有網友反映，在三亞一家海鮮店吃消夜時，僅4隻皮皮蝦（瀨尿蝦）就花費1035元人民幣（約151.7美元），價格過高，店家存在宰客行為。店主在事發次日病逝，年僅43歲；家人稱其有基礎病，事發前已腦出血，店鋪收到多起威脅電話，不打算繼續開業。該網友再發聲，否認「想吃白食」，已拒絕先行賠付，不是錢的問題，等待調查結果。

紅星新聞報導，該網友發布的圖片顯示，其於4日晚間前往三亞某海鮮店用餐，點了中號紅花蟹、大號泰國瀨尿蝦、椰子飯及部分酒水飲品，4人總計消費1815元。帳單顯示，大號泰國瀨尿蝦單價為每公斤1512元；另一張點菜單則標註「大泰」四隻，單價756元。該網友在帖子中明確表示，已致電12345政務服務專線提出申訴。

據報導，評論區多名網友稱價格過高，並表示在其他地方吃沒有這麼貴。但也有網友截圖顯示，電商平台兩隻皮皮蝦綜合價格就是數百元。考慮餐廳要獲利，事發五一假日期間，以及位於熱門城市熱門景點附近，不少人認為談不上宰客。

涉事海鮮店一名工作人員回應稱，店內海鮮均實行明碼標價，大蝦與小蝦的價格不一樣，售賣的價格也要參考進貨價，近幾日大號皮皮蝦的價格為700多元一斤。

三亞市市場監督管理局微信公眾號6日發布情況通報回應此事：「5月5日，我們關注到有網友反映我市一海鮮店存在價格過高的問題，我局立即聯合相關部門介入調查，目前三亞放心遊平台已啟動先行賠付機制。一旦查實存在違法違規行為，我們將依法從嚴處理，絕不姑息。」

報導指出，該網友8日表示，三亞相關部門要先行賠付，但他們拒絕了。針對有網友質疑「想吃白食」的舉報動機，該網友否認，表示現在等待官方通報。

另據每日經濟新聞報導，涉事店主事發次日病逝，店主表弟劉先生（化姓）稱，表哥之前就有基礎病，在此事發生前已腦出血，身體不行，5日得知此事沒多久後就去世，年僅43歲，家中還有妻子和兩個孩子。店鋪也收到威脅電話，之後不打算繼續開業。目前，該店鋪在大眾點評平台上已顯示暫停營業。