罕見… 魯女謊稱榴槤發霉 惡意「僅退款」190元被行拘

河南濮陽一銷售冷凍榴槤果肉商家程先生，近日自爆遭一名20多歲山東袁姓女買家惡意「僅退款」，指控對方藉虛構所購榴槤發霉成功申請退回全款190元人民幣（約28美元），不僅罵哭客服，面對其跨省1600公里趕去維權還拒不認錯，反控其誣告又找來她父母要求和解，讓他忍無可忍報警並拒絕調解。袁女目前已被警方依涉嫌詐騙等依法行政拘留，是全中國罕見且可能是首例因惡意「僅退款」被行拘案例。不少網友發起買爆程先生的榴槤力挺。

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綜合多家中媒報導，程先生稱，袁女在購買過程中冒用他人姓名，收貨地址是離她家3公里的代收點，手機號實名是她母親，全程未使用其個人真實信息；且她用的是「老演員」榴槤(即放了很久已腐壞的榴槤)申請退款，經他比對並非他發貨商品，且他的榴槤採零下70℃低溫配送次日送達，正常情況下絕不會如此發霉變質，「很明顯就是詐騙」。

據程先生發布視頻，公司客服要求袁女拍貨品正反面，對方反而「把我們客服都給罵哭了」，他4月26日發貨，28日買家就稱榴槤發霉申請「僅退款」，五分鐘就獲平台批准退款。他氣不過決定跨省1600公里維權，委託律師調取戶籍地址才找到袁女，對方稱霉變榴槤已分開丟棄又多次辱罵他，還反過來說他誣告她。

氣憤的程先生決定自行找證據，他把袁女住處四周垃圾桶挨個翻了個遍，最終找到了自家發貨的榴槤包裝袋，「冰袋的冰剛剛化」，戳穿了買家「早已扔掉」的謊言並報警。成功關鍵還有兩張榴槤照片，協助程先生維權的博主「歐克大哥」說，買家提供一張正面圖是榴槤常溫下放久發霉發黑，另一張帶商家標籤的反面圖卻呈冷凍狀態，證明造假。

「我不要任何金錢補償，只希望她能出面公開道歉。我只要一個公道」，程先生說，袁女的父母通過民警想與他協商和解，「我直接拒絕了」，自己兩度跨省找人、花費約5000元，不是為了190元，而是為了商家的聲譽和尊嚴。

慶雲縣公安局表示，袁女行為經查構成詐騙，警方已依法對其行政拘留。

這場跨越千里的商家維權事件多次衝上熱搜第一，網友紛紛留言支持。多名自稱住袁女鄰村網友說，袁女已有多次惡意「僅退款」；有網友號召「買榴槤力挺」，程先生店鋪單日詢單量暴漲數百甚至上千倍，因訂單遠超運營能力，程先生已主動將三款在售榴槤產品全部下架。

封面新聞引述河南澤槿律師事務所主任付建表示，若商家舉證屬實，買家可能涉及治安違法詐騙行為和刑事詐騙罪；民事層面涉不當得利，不僅要全額返還退款，還需賠償商家貨款、跨省維權產生的交通費等合理損失。本案涉案金額190元，未達山東地區6000元詐騙罪刑事立案標準，但已涉詐騙公私財物，可處以5日至15日拘留並處相應罰款。