郵輪爆漢他病毒致3死 陸專家：傳播路徑異常、全球風險正在改變

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）郵輪近期在大西洋航行期間爆發罕見的漢他病毒疫情。大陸國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，此次疫情受高度關注，核心在於傳播路徑異常，漢他病毒罕見地在郵輪這類封閉式交通工具中傳播，具體原因仍待病毒定序確認。他並認為，這起事件也是氣候變化重塑全球傳染病風險的典型案例。

據陸媒上觀新聞，張文宏表示，此次疫情之所以引發高度關注，核心在於傳播路徑異常。漢他病毒通常透過齧齒動物傳播給人，多為環境暴露感染，在郵輪這種封閉現代交通工具上爆發，屬於極其罕見的情況，具體傳播原因還有待病毒定序進一步確認。

同時張文宏指出，此次疫情是氣候變化影響傳染病地理邊界的典型案例。漢他病毒是與齧齒動物共存的古老病毒，氣候變暖、生態環境變化，會讓原本局限在特定地區、特定宿主的病原體，突破地域限制向新區域蔓延。

報導提到，以往茲卡、登革熱等傳染病的擴散，都印證了氣候變化正在重塑全球傳染病風險，而人類活動、環境改變、全球化進程，更是傳染病暴發的重要誘因。

張文宏坦言，快速響應、監測體系仍然是最為關鍵的兩個核心要點。「現階段，全球多個國家正在推行『100天使命』，即在非疫情時期做好準備，在疫情爆發後的100天內研發出足夠的診斷試劑、治療藥物、疫苗，並透過世界衛生組織的全球協作網路，來共享病原體的監測數據、診斷技術、治療方案和疫苗資源。

不過張文宏認為，儘管大陸的傳染病監測網路已然完善，但仍需要有更多聚焦氣候變化、公共衛生領域的科研資助，為未來可能會到來的挑戰做好準備。

公開資料顯示，「宏迪亞斯號」為泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）旗下破冰極地探險郵輪，3月20日自阿根廷烏斯懷亞出發，船上約有150名乘客。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）近日表示，船上所有人員均被列為「高風險接觸者」，需接受42天主動監測。目前洪迪亞斯號正駛向西班牙加納利群島外海，已有3名乘客死亡，另有8起確診與疑似病例。

WHO流行病與大流行防範主任范凱霍芙（Maria Van Kerkhove）稱，目前船上無症狀，但建議所有下船乘客與船員接受42天追蹤觀察，並強調整體風險仍然很低。漢他病毒通常由齧齒動物傳播，目前唯一已知可人傳人的為安地斯病毒株（Andes virus），已在船上6名患者體內檢出。西班牙總理桑傑士則表示，允許郵輪靠岸撤離乘客，是道義與法律上的責任。