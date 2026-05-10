公車噁男狂騷擾女乘客！司機「神轉彎」直送警局：得保護我的乘客

這個公車司機也太神了吧？天津早前發生1宗公車女乘客遭騷擾案件，當時1名男子在車上以淫穢言語連續騷擾多名女乘客，令車上陷入荒亂。機警的司機察覺後，先叫女乘客她站到自己身旁，然後默不作聲，突然施展「神轉彎」改變行車路線，將公車直接開進附近的公安局，以「送貨上門」方式，把涉案男子交通公安人員拘捕及作出進一步調查。

該名公車司機事後接受訪問，直言：「舉手之勞，我得保護我的乘客。」其動獲得網民及乘客一致讚賞。

天津公車男子騷擾女乘客 引發車廂慌亂

據大陸媒體《人民日報》報導，事發於4月30日下午約4時50分，1名女乘客登上天津寶坻區595路公車後，隨即遭1名陌生男乘客淫穢言語糾纏騷擾，除了說「你真漂亮、妹子過來」之外，還夾雜不堪入耳的說話，受害女子當時驚慌失措，不知如何反應。

司機高曉臣察覺到異常，他先冷靜地對該名女乘客說：「你到前面來站好扶穩。」藉此讓女乘客靠近駕駛座，暫時脫離男子的騷擾。然而，該名男子並未罷休，隨即轉向車上另1位女乘客，繼續發言騷擾，令車廂陷入慌亂。

機智司機「神轉彎」 一腳油門將男子直送公安局

司機高曉臣意識單靠勸阻未必能制止男子的騷擾行為，經思考判斷後，想起公車路線正好會路過公安局，決定佯裝繼續正常行駛，但在轉折路口突然轉向，將公車直駛到派出所門口。

公車停定後，司機高曉臣起身質問涉事男子，對方起初愣住，隨即百般狡辯拒絕承認作出騷擾行為。高曉臣未與男子糾纏，先讓其他乘客迅速下車，隨後將男子關在車內，再向值班公安求助。

司機暖心守護乘客安全

公安人員隨後登車將男子帶走調查。據悉，該男子除涉嫌騷擾乘客外，還涉及其他犯罪行為，目前正被拘留調查。當天值班民警和乘客都向高曉臣表示感謝，但他淡然表示：「舉手之勞，我得保護我的乘客。」其機智舉動獲得當地網友及乘客一致讚賞。

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文章授權轉載自《香港01》