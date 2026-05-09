大陸網紅曾登漢他疫情郵輪 官方稱無相關症狀

洪迪亞斯號郵輪爆發漢他病毒群聚疫情，近日傳出中國四川宜賓市一名探險網紅曾搭乘該郵輪赴南極，於3月31日下船。宜賓疾控中心今天通報，陳男下船至今39天，無相關症狀；郵輪首例病例4月1日登船，與陳男無「時空交集」。

洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪爆發漢他病毒群聚疫情，引發全球關注。世界衛生組織（WHO）今天通報，目前累計6例確診，其中3人死亡，另有2例疑似病例。

中國官方此前表示，洪迪亞斯號沒有中國公民，該郵輪疫情涉及的安地斯病毒，中國境內無自然宿主分布，也無人類感染病例報告。

不過，52歲網名「麥克陳猛」的知名探險者陳勇，7日接受成都媒體紅星新聞專訪自曝，他於3月20日在阿根廷烏斯華雅港（Ushuaia）登上洪迪亞斯號前往南極，3月31日返回烏斯華雅港下船離開。他離開郵輪已長達37天，期間沒有出現任何身體不適。

消息傳出後，在中國社群引發議論。網傳陳勇近日主動向宜賓疾控中心通報，官方獲悉一度嚇出冷汗。

央視新聞晚間報導，5月9日，四川省宜賓市疾病預防控制中心就網傳該市人員涉洪迪亞斯號郵輪相關情況，發布通報。

通報稱，經核查，宜賓籍人員陳男於3月31日下船，而郵輪首例病例4月1日登船，二者沒有時空交集。陳男下船至今39天，無相關症狀。宜賓市疾控中心對陳男及家庭成員採樣檢測，漢他病毒核酸檢測結果均為陰性。

通報並稱，經專家研判，陳男無感染風險、無社區傳播風險。