宏福苑大火168死首階段聽證會 居民批評關鍵證人卸責未現身

調查香港宏福苑大火的獨立委員會完成首階段24場聽證會。有居民批評，迄今多名關鍵人物如宏福苑大維修顧問公司、工程公司負責人、民建聯區議員黃碧嬌等都卸責拒絕出席聽證會，委員會又沒有傳召證人的法定權力，對此感到失望。

香港宏福苑社區去年11月發生大火，造成168人死亡，之後港府成立獨立委員會調查大火原因。獨立委員會由3月開始，直至5月8日舉行了24場聽證會，出席者包括居民及多個政府部門代表。聽證會於6月下旬再展開。

居民Dorz曾親身4次到聽證會現場旁聽，希望加深了解大火原因。他向中央社表示，迄今多名關鍵人物，包括負責宏福苑大維修的顧問公司鴻毅、工程公司宏業的負責人、民建聯區議員黃碧嬌、前宏福苑法團主席鄧國權都拒絕出席聽證會作證，令他感到荒謬又失望。

根據獨立委員會代表資深大律師杜淦堃此前在聽證會提到，大維修工程展開後居民發現工地有人吸菸、發泡膠封窗、棚網疑非阻燃、警報系統已停用半年等問題。

另外，有在聽證會作證的居民指，當時擔任宏福苑業主立案法團顧問的民建聯區議員黃碧嬌，在居民投票選擇工程公司一事上，收集大量「授權票」，即要求居民賦予她權力代為投票。據港媒此前報導，黃碧嬌拒絕出席聽證會，只提交書面供詞。

Dorz表示，這些關鍵人物不出席聽證會，「連給自己一個辯駁的機會都不要，毫無責任感」。他說，獨立委員會又沒有法定權力傳召證人，就如「放生」這些人。

Dorz表示，相信最終獨立委員會的調查報告，未必能百分百呈現大火的真相，但最少能讓大家看到香港面臨制度失衡，令大家提高警覺。

他說，希望能將違法的人繩之於法，「但相信機會好微」。

港府在宏福苑大火後成立的獨立委員會，與之前在一些大型災難後成立「法定調查委員會」的主要分別，是前者沒有法定權力，而後者有傳召證人及取證的法定權力，外界曾擔心會阻撓獨立委員會的調查。

香港特首李家超去年成立宏福苑獨立委員會時表示，如獨立委員會在工作過程中，認為有需要就特定議題或個別環節獲賦予法定權力進行調查，可向特首提出建議。

據香港明報8日刊文，獨立委員會暫無意轉變為「法定調查委員會」。