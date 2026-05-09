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宏福苑大火168死首階段聽證會 居民批評關鍵證人卸責未現身

中央社／ 台北9日電
香港政府有關部門安排大埔宏福苑受災居民第三輪分批返回單位執拾。圖為居民跟隨政府人員指引分批上樓執拾。 中通社
香港政府有關部門安排大埔宏福苑受災居民第三輪分批返回單位執拾。圖為居民跟隨政府人員指引分批上樓執拾。 中通社

調查香港宏福苑大火的獨立委員會完成首階段24場聽證會。有居民批評，迄今多名關鍵人物如宏福苑大維修顧問公司、工程公司負責人、民建聯區議員黃碧嬌等都卸責拒絕出席聽證會，委員會又沒有傳召證人的法定權力，對此感到失望。

香港宏福苑社區去年11月發生大火，造成168人死亡，之後港府成立獨立委員會調查大火原因。獨立委員會由3月開始，直至5月8日舉行了24場聽證會，出席者包括居民及多個政府部門代表。聽證會於6月下旬再展開。

居民Dorz曾親身4次到聽證會現場旁聽，希望加深了解大火原因。他向中央社表示，迄今多名關鍵人物，包括負責宏福苑大維修的顧問公司鴻毅、工程公司宏業的負責人、民建聯區議員黃碧嬌、前宏福苑法團主席鄧國權都拒絕出席聽證會作證，令他感到荒謬又失望。

根據獨立委員會代表資深大律師杜淦堃此前在聽證會提到，大維修工程展開後居民發現工地有人吸菸、發泡膠封窗、棚網疑非阻燃、警報系統已停用半年等問題。

另外，有在聽證會作證的居民指，當時擔任宏福苑業主立案法團顧問的民建聯區議員黃碧嬌，在居民投票選擇工程公司一事上，收集大量「授權票」，即要求居民賦予她權力代為投票。據港媒此前報導，黃碧嬌拒絕出席聽證會，只提交書面供詞。

Dorz表示，這些關鍵人物不出席聽證會，「連給自己一個辯駁的機會都不要，毫無責任感」。他說，獨立委員會又沒有法定權力傳召證人，就如「放生」這些人。

Dorz表示，相信最終獨立委員會的調查報告，未必能百分百呈現大火的真相，但最少能讓大家看到香港面臨制度失衡，令大家提高警覺。

他說，希望能將違法的人繩之於法，「但相信機會好微」。

港府在宏福苑大火後成立的獨立委員會，與之前在一些大型災難後成立「法定調查委員會」的主要分別，是前者沒有法定權力，而後者有傳召證人及取證的法定權力，外界曾擔心會阻撓獨立委員會的調查。

香港特首李家超去年成立宏福苑獨立委員會時表示，如獨立委員會在工作過程中，認為有需要就特定議題或個別環節獲賦予法定權力進行調查，可向特首提出建議。

據香港明報8日刊文，獨立委員會暫無意轉變為「法定調查委員會」。

宏福苑 香港 火災

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