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湖南煙花廠藥劑混存如炸彈堆 工人據報靠貼符保平安

中央社／ 台北9日電

中國湖南瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司4日發生爆炸，截至8日中午12時，已致37人喪生。據官媒央視新聞，華盛煙花公司管理混亂，廠房內防靜電設施早已積灰停用，化學藥劑隨意混存，甚至將工人的安全寄託於符咒。

報導稱，在華盛煙花工廠門口，爆炸產生的強烈衝擊波將保安室嚴重損毀，牆面破損不堪，牆上的掛鐘定格在爆炸發生的瞬間。事故現場廠房幾乎全部坍塌，到處都是被焚毀的車輛殘骸，電線桿斷裂成幾段，空氣中彌漫著濃烈的火藥味。

廠區北側是華盛煙花的火藥生產線工房。通往火藥生產工房的長廊被爆炸衝擊波撕裂損毀嚴重。業內人士說，火藥生產線是煙花製造企業風險最高的區域，也是安全管控的核心重點區域。每間工房門口都標註了工房用途與防爆等級。按照安全規範，火藥配製作業需執行「一人一棟」作業要求，因此該區域是煙花廠管控嚴格的隱秘核心區。

為規避連鎖爆炸風險，工房之間間隔10多公尺至數十公尺，且設置隔離土牆，防止單處爆炸引發連片事故。長廊上分布了數十個裝填火藥以及轉運火藥的小工房，雖然距爆炸的中心點有數百公尺距離，但幾乎所有的小工房的門都因爆炸的衝擊波有損毀。

報導表示，煙花爆竹屬於高危行業，靜電極易誘發爆炸，但華盛煙花各個藥線工房前的防靜電設備積滿灰塵，顯然已長時間未被使用過。在多處火藥轉運、稱重作業工房內，裝藥桶被隨意堆放，生產物料雜亂堆積在長廊兩側。在稱重工房內，強氧化劑高氯酸鉀與銀粉等還原劑混存堆放，安全隱患極大。

在廠區內，幾乎所有火藥生產線工房門口都貼有一種特殊的符號圖案。瀏陽市煙花爆竹總會秘書長周志明表示，企業、工人都會貼符保平安，「也是種心理寄託吧。希望菩薩保佑一下平安。然而這個安全只靠菩薩保佑是肯定不行的，肯定還是要靠管理」。

當地相關部門已對涉事企業火藥生產線工房區域實施全面封閉管控，同步轉運現場殘留火藥及各類危險物料，嚴防次生安全事故。

報導引述公開資料表示，2019年至今，瀏陽市煙花行業安全事故連年發生，長期存在安全監管漏洞。據此前報導，華盛煙花多次被查出安全隱患，卻始終未能徹底整改，最近一次為今年1月，這家企業因氧化劑還原劑混存被罰，但僅罰款人民幣1.5萬元。低廉的違法成本難以形成有效震懾，最終釀成爆炸傷亡事故。

據統計，瀏陽市現有431家煙花爆竹生產企業，實際生產場所658個，共布設7萬餘個監控設備；但瀏陽市線上監控人員數量有限，海量監控畫面難以全面核查，線上監管流於形式；此外，監控儲存設備都安置在生產企業內部，監管部門難以調取完整監控留存畫面，事故溯源取證存在阻礙。

除了線上監控，當地監管部門常態化進行實地檢查，但基層監管普遍存在人少廠多、監管覆蓋不全的難題。涉事企業負責人目前已被依法控制。

瀏陽市煙花爆竹總會秘書長周志明表示，經初步核查，這次爆炸事故發生在無裸露火藥的半成品生產車間，事故誘因很可能與行業明令禁止的「三超一改」（超範圍、超人員、超藥量、擅自改變工房用途）違法違規行為相關，「我認為事故原因與這些息息相關，如果這三點做到不違法違規，不可能會出這麼大的事故」。

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