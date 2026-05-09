車內開冷氣險釀悲劇！一家3口隧道昏迷 一氧化碳中毒拉警報

隧道內停車開冷氣隨時造成奪命後果！大陸廣東廣連高速公路日前發生1宗有人在車內昏迷事件，當時一家3口在隧道應急車道內停車，因長時間在停車情況下開啟冷氣，導致車內缺氧及積聚一氧化碳，3人集體陷入昏迷。幸好路政人員巡邏時及時發現，迅速打開車門令車廂回復通風，並及時將3人送院救治，才未有釀成奪命悲劇。

疲勞駕駛易生車禍，而停車開著冷氣睡覺，則有吸入一氧化碳一毒風險，故汽車業內人及醫生給出4項建議，以避免發生同類事件。

高速公路隧道驚魂 一家3口車內昏迷

據陸媒《南方都市報》報導，事發於廣東清遠廣連高速清遠段隧道內，早前有路政人員巡邏時，發現1輛汽車違規停在隧道應急車道上，上前查看並呼喊，但車內人全無反應。路政人員察覺有異樣，便迅速打開車門，驚見車內一對夫婦及1名男童均於昏迷狀態，經呼叫、拍打及搖動身體均無反應。

經開窗通風後，救援人員以濕毛巾擦拭昏迷者身體，各人吸到空氣後漸漸回復知覺，其中男子需攙扶上救護車，女子則臥床送院，男童醒後可以坐著。醫護人員經初步診斷，相信3人長時間身處開冷氣的密閉空間內，造成了缺氧窒息，經緊急搶救後，3人均無生命危險。

停車開冷氣易產生一氧化碳 成隱形致命殺手

根據醫學網站《呼吸界》資料顯示，車輛在原地開冷氣，汽油無法充分燃燒，會排出大量的一氧化碳（Carbon Monoxide,CO），無論開啟內循環還是外循環，一氧化碳都會進入車內。一氧化碳進入人體後會和血紅蛋白結合，產生「碳氧血紅蛋白」（COHb），進而使血紅蛋白不能與氧氣結合，會引起缺氧、頭痛、意識不清等症狀，嚴重時可導致死亡，這就是一氧化碳中毒。由於一氧化碳無色無味，乘客往往在不知不覺中陷入昏迷，被稱為「隱形殺手」。

預防車內一氧化碳中毒 四大安全提醒

汽車業內人士及醫生提醒，駕駛者必須留意以下安全事項： 不在車內睡覺：嚴禁在靜止的車內開著冷氣睡覺，幼童及長者體質較弱，風險更高。 定期檢查排氣：定期保養車輛，特別要檢查排氣系統是否有漏氣隱患。 行車保持通風：即使在行駛中，亦應定時開啟外循環或稍開車窗，確保空氣流通。 警惕中毒徵狀：若在車內感到頭暈、四肢無力，應立即熄火、下車或打開所有窗戶呼吸新鮮空氣。

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文章授權轉載自《香港01》