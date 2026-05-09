快訊

吳慷仁微博親回「不是台獨」衝上熱搜！被挖曾自稱「安徽人」：想回老家

MLB／聯盟史上第一人！村上宗隆炸裂15轟出爐 追平賈吉並列全壘打王

健保費明年確定不漲！石崇良稱後年要看這件事「該漲就漲」

聽新聞
0:00 / 0:00

日女團XG香港7月31日開唱 大陸網友怒轟聯想到「731部隊」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本女團「XG」原定於7月31日在香港舉辦演唱會，之後宣布改為8月2日舉行。日本共同社
日本女團「XG」原定於7月31日在香港舉辦演唱會，之後宣布改為8月2日舉行。日本共同社

中日關係惡化持續。日本女團「XG」原定於7月31日在香港舉辦演唱會，但大陸網路卻出現要求更改日期的聲浪，原因是部分網友認為「7月31日」容易讓人聯想到日本軍「731部隊」。

XG 8日在官方平台宣布，已更改香港演唱會日期為8月2日，地點同在亞博10號展館，XG官方微博發文寫到：「香港場演出時間調整為2026年8月2日（星期日）舉辦。其餘演出及售票信息保持不變。不便之處，敬請諒解。」XG香港場票價共分六種，最平價699港元到最貴2,199港元，門票下周開售。

日本共同社報導，XG於6日公布世界巡演香港站日程後，大陸社群平台微博立即出現討論。有網友批評日期安排「沒有分寸」，認為在華語地區使用「731」相關數字容易觸碰歷史敏感神經。不過，也有不少網友認為外界過度解讀，在部分香港媒體相關報導留言區中，有聲音指出「7月31日只是普通日期」，不應過度解讀。

「731部隊」指的是二戰期間日本軍在大陸進行細菌戰與人體實驗的部隊，長期是大陸社會高度敏感的歷史議題。先前大陸一套日語教材插圖曾因3名男性角色身穿印有「7」、「3」、「1」號碼的籃球球衣，被網友質疑暗示731部隊，一度引爆爭議。

XG於2022年出道，近年積極拓展全球市場，2025年已陸續在上海、倫敦和巴黎等地演出，並登上美國加州科切拉音樂節（Coachella）舞台受到國際關注。

日本 大陸

延伸閱讀

突然越界？陸女Coser慘遇鹹豬手「圍圈狂摸腳」 非禮影片流出她怒了

世足賽／香港轉播權低價取得 中國網友轟FIFA歧視大陸

跳到內衣滑落！日偶像沒發現台上全力熱舞 「走光照」瘋傳網卻不罵了

大陸星巴克「星冰粽」KPI壓力爆表 女員工接50盒大單被邀「洗乾淨陪睡」

相關新聞

車內開冷氣險釀悲劇！一家3口隧道昏迷 一氧化碳中毒拉警報

隧道內停車開冷氣隨時造成奪命後果！大陸廣東廣連高速公路日前發生1宗有人在車內昏迷事件，當時一家3口在隧道應急車道內停車，因長時間在停車情況下開啟冷氣，導致車內缺氧及積聚一氧化碳，3人集體陷入昏迷。幸好路政人員巡邏時及時發現，迅速打開車門令車廂回復通風，並及時將3人送院救治，才未有釀成奪命悲劇。

日女團XG香港7月31日開唱 大陸網友怒轟聯想到「731部隊」

中日關係惡化持續。日本女團「XG」原定於7月31日在香港舉辦演唱會，但大陸網路卻出現要求更改日期的聲浪，原因是部分網友認為「7月31日」容易讓人聯想到日本軍「731部隊」。

關係回暖…英跨黨派12議員 擬月中訪陸

在近期多位外國政治人物持續訪問大陸的情況下，英國國會十二位跨黨派議員代表團也將於本月中旬訪問大陸，若能成行將是二○一九年以來英國議員首次訪問大陸。

巴中港口爭端 轉向法律戰

巴拿馬總統穆里諾七日表示，在圍繞港口特許權問題引發一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象，並指北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願。

陸16歲女玩懸崖鞦韆墜落亡 目擊者憶恐怖瞬間：安全帽碎裂聲響徹山谷

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮下，送醫途中死亡。

晚年喪子、離婚復合無望！香港7旬翁殺前妻後在廚房上吊亡

香港秀茂坪寶達邨揭發雙屍命案，一對七旬離婚夫婦前日被發現分別在單位廚房吊頸死亡，以及面有瘀傷倒斃睡房。經調查，警方不排除兩人自8年前喪子後，本身常有爭拗的關係變得更差而引發殺機。香港警方初步定為謀殺及自殺案處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。