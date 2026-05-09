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江西精神病院炒股成上市公司大股東 院方：正常參與資本市場

世界日報／ 中國新聞組／北京9日電

上市公司盛通股份近日發布一季報，披露前十大股東名單，其中一家名為「上饒市廣豐區十五嶺山精神病醫院有限公司」（以下簡稱「十五嶺山精神病院公司」）的股東，引發市場關注。十五嶺山精神病院8日則發布澄清指出，本院是一所二級精神科醫院，為營利性民營醫院，依照相關規定，正常參與資本市場行為。

綜合成都商報、紅星資本局報導，一季報顯示，十五嶺山精神病院公司持股盛通股份143.37萬股，占比0.27%，位居第九大股東，高盛國際排在其後為第十大股東。

據報導，十五嶺山精神病院公司是今年一季度的新進股東。按8日收盤價計算，持股參考市值約1038萬元人民幣(約152萬美元)。天眼查App顯示，十五嶺山精神病院公司成立於2022年，位於江西省上饒市，是一家以從事衛生為主的企業，註冊資本8750萬元，實繳資本327萬元。

該公司目前有三位股東，除了投資盛通股份，十五嶺山精神病院公司還投資上海慈家健康管理有限公司，出資1020萬元，持股比率為51%。

搜索發現，上饒市廣豐生態環境局在2024年的一則批覆中提到，十五嶺山精神病院公司設置診療科目包括精神病專業、精神衛生專業、藥物醫療專業、精神康復專業、社區防治專業、臨床心理專業等。醫院醫護人員及職工人數共173人。

值得一提的是，十五嶺山精神病院公司並非第一次進入盛通股份前十大股東行列。2025年半年報中，也出現十五嶺山精神病院公司的身影，持股盛通股份173.47萬股，為第八大股東。2025年下半年，該公司不斷減持，至2025年年末，已退出10大股東行列。

盛通股份在財報中表示，十五嶺山精神病院公司與其他股東之間不存在關聯關係或一致行動。盛通股份的主營業務是印刷綜合服務業務和科技教育服務業務。公司的主要產品是出版印刷、包裝印刷、學員服務、機構服務。

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