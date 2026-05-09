東航空難 美報告：駕駛艙有搏鬥 疑機師欲自殺另1人阻止

中國東方航空MU5735航班2022年3月廣西空難132人罹難，美國國家運輸安全委員會（NTSB）近日公布該空難報告，顯示客機墜毀前，兩側發動機燃油開關與自動駕駛系統均被手動關閉。紐約時報7日引述NTSB前事故調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）分析指出，報告顯示，這架波音737客機在俯衝墜毀前，機上曾發生過搏鬥，「駕駛艙內似乎發對飛機的控制權爭奪」，可能是一名飛行員欲自殺、另一名飛行員企圖挽救所致。

空難發生迄今四年，中方始終未公布調查結果。參與調查的美國國家運輸安全委員會（NTSB）近日依要求公布報告，內容顯示客機墜毀前，兩側發動機燃油開關與自動駕駛系統均被手動關閉，駕駛桿也被持續下推，導致客機呈垂直墜落。

該航班飛控資料記錄器（FDR）原始數據顯示，黑盒子斷電前23秒，該航班左右兩台發動機的燃油開關均被設置為切斷狀態。之後飛機的自動駕駛儀也被斷開。斷電前20秒，駕駛艙內的一側操縱桿被猛烈向下推，控制輪也出現異常動作。在失控下墜過程中，操縱桿上存在著劇烈且持續的輸入，顯示駕駛艙內始終有人在主動操控，似有人「故意墜機」，而另一名飛行員似在試圖挽救飛機。

紐約時報7日引述NTSB前事故調查員古澤蒂分析指出，報告顯示，這架波音737客機在俯衝墜毀前，「駕駛艙內似乎發生對飛機的控制權爭奪」飛行數據表明機上曾發生過搏鬥，而此次空難可能是飛行員自殺所致。

「通常情況下，若要使飛機滾轉，只需將操縱桿朝一個方向平穩地推拉，但此次數據卻顯示操縱桿來回擺動，彷彿有人試圖抵消最初的滾轉動作，」古澤蒂補充說，「雖然尚無法定論，但這無疑具有駕駛艙內發生搏鬥的特徵」。

古澤蒂表示，飛行數據紀錄儀還顯示，在俯衝初始階段，飛機的下降角度高達40度，而正常下降僅需要幾度；「這是你在航展上才會看到的特技動作，」古澤蒂說，「由於這些劇烈飛行動作產生的巨大作用力，乘客當時一定承受了極大的衝擊」。

報導並引述航空安全顧問、退休民航機長約翰·考克斯表示，他認可燃油切斷以及對飛機的其他操控指令均來自駕駛艙的判斷，可能是一名飛行員單獨所為；駕駛桿的不規則運動確實表明存在爭奪，「但證據並不充分，也非完全確鑿」。

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