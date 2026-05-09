瀏陽煙火廠爆炸增至37死 8嫌傳喚到案 湖南衛視禁娛3天

湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸。截至8日12時，死亡人數攀升至37人、仍有1人失聯，另有51人在醫救治。目前現場搜救工作已基本結束，而公安機關已對涉嫌重大責任事故罪的八人傳喚到案。湖南省委書記召開調度會，現場全體默哀。另外，湖南衛視禁娛三天，「親愛的·客棧2026」、「乘風2026」（浪姐7）、「你好，星期六」均推遲播出。

綜合新華社、明報報導，事故發生後，長沙迅速啓動應急響應，成立瀏陽「5·4」事故處置工作組，調動1500多人開展救援、處置、救治等工作。經對現場開展多輪地毯式搜救，調取公司從業人員情況，結合公司門禁、影像數據、線下走訪、電話視頻連線、人員辨認和多輪DNA比對等方式，對失聯人員進行全面排查，確認事故造成37人死亡、1人失聯。

報導並指，傷者救治、善後處置、原因調查、排查整治等工作正在有序進行。而公安機關已對涉嫌重大責任事故罪的八人傳喚到案。

中共總書記習近平早前針對這起重大事故作出重要指示，包括加強搜尋失蹤者、全力救治傷員，並盡快查明事故原因，嚴肅追責。最高檢察院7日決定對本案掛牌督辦。

事故發生後，國務院成立特別重大爆炸事故調查組，8日下午召開第一次全體會議。由新到任的應急管理部長張成中主持會議，通報調查安排、提出工作要求。湖南省委書記沈曉明8日亦主持召開調度會，部署後續處置工作；會前省市政府官員起立默哀。

報導表示，湖南5日召開全省安全生產工作視訊會議，深刻汲取事故教訓，迅速在全省開展安全生產風險隱患大排查大整治，舉一反三抓好重點行業領域安全防範工作，壓緊壓實安全生產責任，從源頭上防範化解安全風險。

另據「中國之聲」深入調查發現，涉事企業「華盛煙花」曾多次被查出安全隱患，違規行為反覆出現。另外當地CCTV系統嚴重落後，沒有拍下及保存到當日爆炸煙花廠的任何影片。

湖南衛視8日在新浪微博發文表示，原定8到10日播出的「親愛的·客棧2026」、「乘風2026」及「你好，星期六」3檔綜藝節目推遲播出，「此刻，我們選擇暫停，以悼念」。而由於今年「乘風2026」改為直播形式，臨時取消令已訂好行程的現場觀眾措手不及。節目組推出退費補償方案，仍然引發不滿。