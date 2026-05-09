關係回暖 英跨黨派12議員 擬月中訪陸

在近期多位外國政治人物持續訪問大陸的情況下，英國國會十二位跨黨派議員代表團也將於本月中旬訪問大陸，若能成行將是二○一九年以來英國議員首次訪問大陸。

路透昨天披露，這趟訪問背後，顯示英國首相施凱爾今年初造訪中國大陸以來，兩國關係出現回暖跡象，施凱爾的訪問是八年來首度有英國首相登陸。當時英方宣布大陸已取消對六名現任英國國會議員的制裁，他們因批評北京侵犯新疆維吾爾少數民族人權，於二○二一年遭禁止入境中國大陸。

報導引述兩名知情人士透露，共有十二名的工黨與保守黨議員將對大陸展開為期五天的訪問。此行由英國外交部資助的非政府組織「英中協會」籌畫，該協會旨在促進中英關係。

公開資料顯示，大陸全國人大「中英友好小組」以及英國國會「跨黨派中國小組」，雙方曾經在二○○六年簽署備忘錄並建立「議會定期交流機制」。二○一八年十一月，英國議會跨黨派中國小組代表團曾訪問大陸並與大陸人大副委員長王晨會見。

不過，近年雙方關係交惡，也互相有制裁議員或官員。經貿上則有英國政府對華為、大陸五Ｇ設備、大陸製電動巴士、風力發電等進行限制或者調查。過去幾年也有不少英國議員訪問台灣。直到英國政黨輪替，及今年一月施凱爾訪問大陸後，英國與大陸雙方關係略有回暖。

不過雙方關係仍有分歧，英國法院七日裁定香港駐倫敦經貿辦雇員袁松彪「協助外國情報機構」罪名成立。昨天在大陸外交部記者會上，對兩名英國籍香港公民被英法院判定有罪，罪名是為中共情報機構工作。該部發言人林劍表示，英方以「莫須有」罪名抓捕和起訴在英的中國大陸公民，「公然為反中亂港分子站台」，是典型的政治鬧劇。林劍稱，大陸已向英方提出嚴正交涉。敦促英方糾正錯誤做法，「維護中英關係來之不易的良好發展勢頭」。

在經貿合作部分，大陸駐英國大使鄭澤光六日應邀訪問英國知名製藥企業阿斯利康全球研發劍橋中心，鄭澤光表示，歡迎阿斯利康積極投資中國大陸，擴大在大陸醫藥研發製造業務，加強與大陸醫藥衛生機構的交流合作。