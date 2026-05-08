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陸16歲女玩懸崖鞦韆墜落亡 目擊者憶恐怖瞬間：安全帽碎裂聲響徹山谷

香港01／ 撰文：許祺安
5月3日，大陸四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮下，送醫途中死亡。圖／大風新聞
5月3日，大陸四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮下，送醫途中死亡。圖／大風新聞

5月3日，大陸四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮下，送醫途中死亡。

有目擊者稱，少女下墜時360度旋轉，期間頭部撞在石頭上，塑膠安全帽的碎裂聲響徹山谷。另有目擊者稱，當時也聽到這聲巨響，「女孩撞上瀑布凸出的一塊大石頭」。

目擊者：少女下墜時360度旅轉，頭撞巨石

《南方日報》報導，事發時，目擊者小蘋（化名）正在景區體驗「飛拉達」（一種岩壁探險戶外活動）項目，她和男友及兩位友人全程目擊少女下墜的過程，「當時我男朋友還喊我們看，說『這個人好酷』」，未料是一起致命意外。

小蘋的朋友稱，少女下墜時「整個人360度翻轉」，頭部撞上石頭，塑膠安全帽的碎裂聲伴隨著一聲悶響，響徹整個山谷，「然後她繼續翻滾，繩索把她往山谷中央擺盪。整個過程就幾秒鐘」，安全帽碎片掉入下方的水中。

除了小蘋一行人看到，還有目擊者也稱聽到塑膠安全帽碎裂聲，「女孩撞上了瀑布凸出的一塊大石頭」。

事故發生後，不少遊客都被嚇到。小蘋稱，「大家都有點被嚇懵了，只想著趕緊下山，我們在岩壁上掛著等了40到60分鐘」，隨後她通過溜索先滑到對面山，準備從「雲梯」下山，而當時在排隊等待體驗瀑布鞦韆的遊客，則被安排先行撤離。

另據《九派新聞》報導 ，當時一位在懸崖下瀑布處拍照的遊客聽到很大的下降聲音，旁邊有人在叫喊「哪個鞋子掉了」，他抬頭向上時便看到少女孩頭部撞到山崖，鞋、安全帽在過程中掉落。

景區安全培訓草率 救護能力近乎零

小蘋提到，瑪琉岩瀑布風景區的安全管理存在嚴重漏洞，「沒有看到醫務室、醫務人員，也沒有救護車，只有一個跟化妝箱差不多大的醫藥箱，放在『飛拉達』排隊的棚子裡」。

另外，景區的安全裝備和工作人員培訓明顯欠缺，她當時體驗的飛拉達項目，有兩名年輕的工作人員負責設備穿戴，當問及「安全帶分不分大小碼」，對方竟然說「可能分吧，我也不太清楚」。

小蘋還稱，在其他景區玩飛拉達項目，工作人員會做安全培訓，安全帶採用主鎖、副鎖、休息鎖三重保護，「瑪琉岩少了一個副鎖，休息鎖只是掛在身上，不是掛在鋼索上。」

死者家屬悲慟：不敢告知家中老人

《南方日報》報導，官方通報翌日，有自稱是遇難者的家屬在社交平台發文，他指5月1日中午，全家人還與遇難少女一起過節吃飯，對方曾提到要去景區玩，「我是晚上吃飯接到的電話，說妹妹沒了，到現在還是很難接受。」

家屬透露死者是未成年人，家裡四位老人都健在，不敢告知噩耗。「事故發生在外地，我們家屬的首要要求是讓妹妹能儘快回家。和解是我們能找到的最好的辦法了，我們已經沒有心力去做帶她回家之外的事了」。5月7日，相關貼文已不可見。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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