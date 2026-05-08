郵輪爆漢他病毒疫情 中國：境內無宿主也無感染病例

郵輪「洪迪亞斯號」爆發可能人傳人的漢他病毒疫情，引發全球關注。中國疾控中心今天表示，本次疫情涉及的安地斯病毒，中國境內無自然宿主分布，也無人類感染病例報告。

針對郵輪爆發漢他病毒（hantavirus）疫情，中國疾病預防控制中心今天發文介紹漢他病毒時，作以上表示。

中國疾控中心表示，本次郵輪由安地斯病毒（ANDV）引起的漢他病毒肺綜合症，曾有個別人傳人案例報導，尤其是在特定的局部密閉空間中長期共同生活，可能會經密切接觸或氣溶膠吸入患者排出的病原體造成有限傳播。

不過文章強調，漢他病毒感染一般不引起人與人之間傳播，日常社交、公共場所普通接觸不會造成病毒傳播。

中國疾控中心指出，漢他病毒感染呈全球性分布，據估計，全球每年發生約20萬例的感染病例。近年來，中國「漢他病毒出血熱併腎症候群」（HFRS）發病呈逐年下降的趨勢。美洲地區每年報告病例200至300例，整體發病呈上升趨勢。本次疫情涉及的安地斯病毒，中國境內無自然宿主分布，也無人類感染病例報告。

台灣衛生福利部疾病管制署指出，在智利及阿根廷南部攜帶安地斯病毒的宿主以長尾矮小稻鼠（Oligoryzomys longicaudatus）為主。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）7日表示，目前該郵輪已通報5例確診及3例疑似病例，其中3人死亡，「考量安地斯病毒株潛伏期最長可達6週，未來可能出現更多病例」。

央視新聞報導，中國駐維德角大使館當地時間5日晚上發表聲明稱，該船上沒有中國公民。