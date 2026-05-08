中國收緊無人機監管 多地開罰並追溯過往飛行紀錄

中國自本月1日起實施無人機監管新規後，多地無人機愛好者反映執法尺度趨嚴，監管部門不僅加強即時管控，還對過往飛行紀錄進行追溯，已有多人因違規飛無人機而受到處罰。

綜合新加坡聯合早報及陸媒中新社今天報導，「民用無人駕駛航空器實名登記和激活要求」和「民用無人駕駛航空器系統運行識別規範」5月1日正式實施。新規要求，無人機在開機和飛行全過程中須主動向監管系統報送身分、位置、速度及運行狀態等資訊，未按規定飛行將被認定為「黑飛」，並依法處罰。

新規實施後，中國多地出現處罰案例。其中，瀋陽奧體中心2日舉行明星演唱會期間，警方在距場館約1.2公里處發現一架無人機飛向場館，疑似「黑飛」。處置過程中，操作者再次放飛無人機，飛行高度一度達194公尺。

警方迅速鎖定並抓獲涉事男子。經查，這名男子未申請飛行許可，為拍攝演唱會影片炫耀而違規操作，最終被處以行政拘留10天。

浙江、貴州等地也有無人機愛好者反映，在「五一」勞動節假期間遭遇執法調查或出行限制。

報導引述浙江杭州一名余姓民眾說，他曾於3月在西湖附近飛行約6分鐘，高度102公尺，未超過120公尺上限。但在新規實施後，他的過往飛行紀錄被系統追溯，警方5月1日上門調查，他隨後前往派出所說明情況並完成報備。

貴州網友小兵則因無人機而在乘坐列車時受阻。他5日從六盤水前往貴陽，因為車票緊張就「坐近買遠」購買了終點站為北京西站的無座火車票，過安檢時被工作人員查出攜帶無人機。「他們說進京列車禁止攜帶無人機，哪怕我只到貴陽也不行」。小兵說，工作人員出示相關規定後給出兩個方案：快遞郵寄無人機或退票改期。