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晚年喪子、離婚復合無望！香港7旬翁殺前妻後在廚房上吊亡

世界日報／ 香港新聞組／香港8日電
救護車示意圖。圖/ingimage
救護車示意圖。圖/ingimage

香港秀茂坪寶達邨揭發雙屍命案，一對七旬離婚夫婦前日被發現分別在單位廚房吊頸死亡，以及面有瘀傷倒斃睡房。經調查，警方不排除兩人自8年前喪子後，本身常有爭拗的關係變得更差而引發殺機。香港警方初步定為謀殺及自殺案處理。　

文匯報報導，現場為達欣樓27樓一個面積約370呎單位，男死者姓劉(77歲)，女死者姓徐(71歲)。警方於6日下午約4時13分接獲男死者的胞妹報案，指於凌晨約3時收到兄長發來一張懷疑是遺書的相片，內容提及想自殺，死後和離世的兒子團聚。因而感到擔心於是上門探訪，但多番拍門無人應。

警員與消防員到場破門入屋，發現劉男已在廚房上吊死亡，頸部有明顯勒痕。另在睡房則發現徐婦側臥床邊地上，左臉明顯腫脹及有瘀傷和血塊，頸部亦有血點。

茂坪警區助理指揮官(刑事)警司溫景亨7日表示，經法醫檢查相信男死者的死亡時間是前日上午約8時至10時，女死者的死亡時間是前日凌晨1時至2時許。男死者的致命原因是吊頸，女死者的死因則有兩個可能，一是臉部的腫傷疑由鈍物擊中造成，因接近頭顱，可能是致命原因，二是她的頸部有血點，可能是被箍頸或勒頸造成，出現窒息。

報導指出，兩名死者於1980年結婚，育有一子，惟兒子於2018年因情緒問題輕生。夫婦居住上址單位20多年，但因生活習慣不同而素有爭吵，自兒子離世後夫婦關係更差。直至2024年，女方提出離婚，翌年2月28日獲法庭頒暫准離婚令，兩人需分居一年。其間男方搬到內地租屋居住，女方仍在上址公屋單位居住，避免發生摩擦。

近日男方希望回港生活，獲女方主動協助租住黃大仙一劏房單位。溫景亨指，警方相信此舉是事件導火線，令男方對生活感到絕望，認為與前妻無法挽回婚姻，「已經去到大家永遠不會見面的情況。」因而萌生殺害女方的念頭，繼而自殺。

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