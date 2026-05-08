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香港重案解密7大案特刊全港派發 揭268萬美元贖金尋回史

世界日報／ 香港新聞組／香港8日電
圖為綁票示意圖。圖/ingimage
圖為綁票示意圖。圖/ingimage

警方8日推出「香港重案解密」特刊，特刊披露當年轟動全城的Bossini創辦人羅定邦孫女羅君兒被綁架案，突破口竟來自羅君兒對食物和飲料細緻描述。更具挑戰的是尋回掩埋在荒野的2100萬元(港幣，下同，約268萬美元)贖金，為免埋錢地點外洩引發民眾上山「淘金」，警方只能祕密搜索一年多，終於尋回贖金。 

大公、文匯報報導，該宗驚天綁架案發生於2015年4月25日凌晨，羅君兒在清水灣的獨立屋寓所被綁匪入屋打劫並綁架，劫去約值300萬的珠寶首飾和現金，並將羅禁錮在山洞，勒索其家人5800萬元，最後議價至2800萬元。4月28日，事主父親駕車前往飛鵝山交贖金。綁匪收到贖金後釋放事主。

當年駐守東九龍總區重案組的偵緝警長湯浩發憶述，事主被綁匪禁錮在山洞近4天，她清楚記得吃過什麼喝過什麼成為破案關鍵。根據其口供，探員由飛鵝山開始向周邊輻射，暗訪所有小商店、雜貨店、超市和便利店，詢問最近有沒有人大量購買相同的食物和飲料。

探員終在港鐵彩虹站一間便利店獲得重要訊息，案發期間有人頻密採購這些食物和飲品。從閉路電視錄像中截取疑犯照片後，經過分析容貌以及檢視全港60多個地點的閉路電視片段，最終在羅湖口岸鎖定首名鄭姓男疑犯，同年5月3日在關口將他拘捕。

其中兩名綁匪把瓜分的近300萬元贖金帶回家被起回，內地警方在深圳鹽田梧桐山找回365萬元，而其他綁匪把2100多萬贖金埋在香港隱蔽的山頭。

由於贖金是現金不能高調行動，否則漫山遍野都有可能擠滿「淘金」的民眾。警方只能把幾十人分成多個小隊，在荒山野嶺展開地毯式搜索。兩個多月後終在茅坪附近找到1500萬元。此後一年，幾十位警員繼續天天上山搜索，終尋回餘下的600多萬元。

報導指出，「香港重案解密」向全港市民派發，市民可在舊油蔴地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館領取，或掃描文中二維碼閱覽。

特刊還收錄了2013年11月虛構嬰兒被拐帶誤導警方的九龍城拐嬰案、2014年11月外籍銀行高層虐殺兩名女子的灣仔豪宅雙屍案、2017年5月野戰玩家因金錢糾紛設局誘殺友人的五桂山兇殺案、2016年5月深水埗女保安無屍命案、2014年12月私影少女姦殺案及2013年3月八鄉弒父傷母案。

香港警方8日推出《香港重案解密》特刊，披露近年七宗重大案件。(取材自香港警方)
香港警方8日推出《香港重案解密》特刊，披露近年七宗重大案件。(取材自香港警方)

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