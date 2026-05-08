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跨境香港洗黑錢年搬運3574萬美元 2陸女判拘36、58個月

世界日報／ 香港新聞組／香港8日電

香港海關首次引用「實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例」，起訴兩名大陸女子跨境運送約2.8億元(港元，約3574萬美元)現金洗黑錢，經審訊裁定罪成，兩人7日在區域法院分別被判囚36及58個月。

大公報報導，兩名被告羅小平(62歲)和向玉蓉(63歲)在2018至2019年期間，多次經邊境管制站運送大量現金類物品到香港。海關調查後發現，兩人涉嫌處理合共約2.8億元的懷疑犯罪得益，並於2019年9月被捕。

羅小平的代表律師求情指出，被告教育程度不高，誤判事件的嚴重程度，形容她愚昧，被告151次攜現金過關均有申報，直至最後一次過境後，才被關員發現。

法官認為，被告心存僥倖，一次又一次犯錯，不斷地貪婪。

向玉蓉的代表律師表示，案件發生至今接近七年，被告自2023年被起訴後無法返回深圳，需要在香港租住地方，希望法官可考慮酌情減刑。

報導指出，法官判刑時指出，兩名被告並非主腦人物，沒有獲得重大得益，但兩人扮演重要角色，洗黑錢行為亦對內地和香港金融系統帶來負面影響，判處兩人監禁，考慮案件延誤，酌情扣減各被告六個月刑期。

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，本案是2018年「實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例」生效以來，首宗由旅客跨境運送大量現金類物品而被判洗黑錢罪成的案件，相信判刑已具阻嚇作用，對不法分子作出清晰的警示。

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