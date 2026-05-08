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湖南瀏陽煙火廠爆炸 釀37死51傷

中央社／ 上海8日電
湖南省瀏陽市華盛煙花廠4日發生爆炸事故。圖為5日爆炸現場消防員持續救援。(中新社) 中國新聞社
湖南省瀏陽市華盛煙花廠4日發生爆炸事故。圖為5日爆炸現場消防員持續救援。(中新社) 中國新聞社

中國湖南瀏陽煙花爆竹廠4日發生爆炸，據央視新聞報導，截至今日中午12時，共造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人，其中5人重傷，生命徵象平穩。目前，現場搜救工作已基本結束。

報導指出，事故發生後，長沙啟動應急響應，成立瀏陽「5·4」事故處置工作組，調動1500餘人展開救援、處置、救治等工作。

經對現場展開多輪地毯式搜救，調取公司從業人員情況，結合公司門禁、影片數據、線下走訪、電話視訊連線、人員辨認和多輪DNA比對等方式，對失聯人員進行全面排查，確認事故造成37人死亡、1人失聯。

報導說，傷者救治、善後處置、原因調查、排查整治等工作正在進行。公安機關已將涉嫌重大責任事故罪的8人傳喚到案。

事故發生後，中國國家主席習近平要求嚴肅追責。湖南省煙花爆竹企業5日起全面停產整頓。中國國務院宣布成立事故調查組，按照「四不放過」原則查清查透事故原因和責任，加強行刑銜接（行政執法與刑事司法銜接），嚴肅追責問責。

國務院 爆炸 央視 煙火

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