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寶可夢現身上海花卉節 6公尺巨大卡比獸躺花海

中央社／ 上海8日電
日本超人氣IP寶可夢現身上海花卉節，舉辦「寶可夢花徑漫遊」活動，上海中山公園主會場有高6公尺的卡比獸躺臥在花海中。中央社
日本超人氣IP寶可夢現身上海花卉節，舉辦「寶可夢花徑漫遊」活動，上海中山公園主會場有高6公尺的卡比獸躺臥在花海中。中央社

日本超人氣IP寶可夢現身上海花卉節，舉辦「寶可夢花徑漫遊」活動，上海中山公園主會場有高6公尺的卡比獸躺臥在花海中，還有集章活動、手作活動，多樣玩法吸引寶可夢玩家。

「寶可夢花徑漫遊」是「2026上海國際花卉節」的一環，於4月24日至5月24日在上海長寧區舉行，其中「中山公園」主會場有許多大型寶可夢打卡裝置，最亮眼的是高6公尺的卡比獸充氣裝置躺臥在花海中。卡比獸旁邊的草地上還擺放許多寶可夢懶人沙發，許多大小朋友愜意地躺臥在沙發上，和卡比獸一起享受春日陽光。

除了卡比獸之外，現場還有喵喵、暴鯉龍、裙兒小姐等人氣角色打卡裝置，也會定期舉辦寶可夢見面會，「寶可夢訓練家」一同合照。

中山公園主會場還有許多手作體驗活動，如「寶可夢非遺手作小課堂」可以「捏麵」捏出喜歡的寶可夢；「治癒花環」則會發放花卉材料包，幫自己的寶可夢玩偶製作花環，呼應上海花卉節主題，適合大小朋友一起參與。

另外還有「集章活動」，現場發放集章本，「寶可夢訓練家」需到各個集章點蓋章，集章完成可免費獲得小獎品。有趣的是，這個集章活動需進行一場「城市漫遊」，中山公園主會場只能集到5個章，其餘6枚集章處散布在上海其他地點，鼓勵玩家前往上海多個寶可夢相關的地點進行探索。

但現場的「寶可夢訓練家」並不嫌麻煩，積極詢問工作人員各個集章地點的位置，現場規劃起路線。中國社群平台小紅書上也可以看到許多集章攻略，透過地鐵、共享單車就能抵達。集滿11枚印章可以獲得寶可夢花徑漫遊的金屬徽章，許多網友大讚活動誠意滿滿。

寶可夢 上海 日本

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