「上知天文」對「下肢癱瘓」 川全村老人亂回 網笑著笑著破防

刷爆抖音、B站、微博的「全村老人已讀亂回」承包全網近期的笑點與淚點；一群平均年齡70多歲的農村老人，用最質樸的方言、最離譜的答非所問，硬生生火成頂流，單條視頻播放量飆近500萬，帳號狂吸400多萬粉絲，網友直呼：「本來想笑，結果笑著笑著就哭了。」

綜合央視與自媒體報導，四川小伙林志鵬（帳號「大森子」）是一名鄉村博主，他生活於四川成都的水梨村。過去六年，他一直是村裡的「共享大孫子」，他帶爺爺奶奶們拍視頻，為他們改造廁所、補拍婚紗照、請理髮師定期上門理髮，並且憑藉拍攝村中老人們的「已讀亂回」視頻，快速在互聯網走紅。

林志鵬帶著奶茶杯、粉色魔法棒當簡易話筒，對著村裡的老人們拋出一個個問題，村裡的老人們面對採訪每句都自帶「反套路」buff，堪稱「人類無效溝通天花板」。

問「如果給您十厘米，您願意加在哪裡」，老人操著地道四川方言耿直回懟：「家（加）在成都」；問「上知天文，下知—」老人脫口而出「下肢癱瘓」；問「雞柳是雞的什麼部位」，老人一臉認真地答「雞的劉海」；就連問「蕪湖在哪裡？」也能得到「蕪湖在五湖四海」的神回覆。

這些無厘頭的「亂回」，很多時候是因為老人們聽不懂普通話、跟不上網絡語境，但這份「胡塗」戳中千萬網友的笑點—鏡頭裡的老人們，不管答得對不對，都挺直腰板、認真回應，不敷衍的模樣自帶治癒感。

據悉，水梨村是典型農業村，常住人口中60歲以上的留守老人占了大半，他們的日常不是坐在門口曬太陽，就是幹農活。老人們不是故意「亂回」，而是太久沒人陪他們說話，答非所問裡藏著被時代快節奏甩在身後的孤獨。

林志鵬自掏腰包，給獨居老人換電線、裝熱水器、裝視頻通話設備；他組織團年飯，讓老人們和兒女視頻團聚，甚至幫一對老人拍了人生中第一張婚紗照，有人質疑這是「作秀」，但村民們都看在眼裡，這些都實實在在溫暖了留守老人。

網友也留言，「本來準備睡了，被老人們笑精神了」、「看著看著就紅了眼眶」、「他們不是胡塗，是太久沒人陪了」、「希望每個老人，都能被這樣溫柔對待」。