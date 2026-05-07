陸球迷可能看不到世足賽？FIFA天價轉播權央視不埋單

2026年美加墨世界盃足球賽將於6月11日開打，但中國大陸地區的轉播權卻還沒敲定，國際足聯（FIFA）開出天價轉播權利金一度高達3億美元，大陸央視並不埋單，大陸球迷可能看不到世足賽轉播？

針對合作事宜以及此次高價轉播權費用，5月7日，國際足聯方面回覆澎湃新聞稱，國際足聯已經與全球超過175個地區的廣播公司達成協議。中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。

據報導，世界盃的轉播權涵蓋多個類別，包括電視權、廣播權、寬頻權、網路電視傳輸權以及移動傳輸權。

北京日報報導，FIFA最初給央視的開價高達2.5億至3億美元，而央視的預算可能僅在6,000萬至8,000萬美元左右，即便後來FIFA已經將報價降至約1.2億至1.5億美元，但雙方的心理預期依然存在巨大差距。

過去20多年，世界盃在中國大陸的轉播權費用一路水漲船高，從1,200萬美元起步，持續攀升，2002年與2006年兩屆世界盃中國區轉播權打包價格為2,400萬美元；到了2010年和2014年，兩屆打包價上漲3.79倍，達到1.15億美元；而2018年與2022年兩屆的打包費用再提升超過1.6倍，升至約3億美元。而2026年單屆賽事的報價，幾乎追平此前兩屆總和。

今年3月，新華社報導，FIFA介紹，目前正加速推進全球版權洽談工作。以亞洲市場為例，FIFA已與日本、韓國、新加坡及香港等地區的轉播商達成合作，但中國大陸、印度、泰國等關鍵市場的版權仍處在談判階段。

北京日報報導，FIFA此次給印度開出的價格是兩屆世界盃打包價僅為3,500萬美元，這樣的差別對待顯然不能讓央視接受。

路透援引消息人士稱，FIFA最初向印度索要1億美元，以獲得2026年和2030年世界盃的轉播權。

在以往的世界盃比賽中，在電視和數位平臺擁有廣泛影響力的央視都提前獲得轉播權，並在比賽開始前幾周就開始播放宣傳內容和贊助商的廣告。而2026年世界盃將於6月11日開幕，留給各方敲定協議、搭建廣播基礎設施和出售廣告位的時間還剩五周，中國轉播權遲遲未能敲定，這也實屬罕見。

此前，FIFA估算，本屆美加墨世界盃的版權收入將增至逼近40億美元。而據FIFA此前財報顯示，2019年至2022年（卡達世界盃週期）FIFA最大的收入來源是電視轉播權銷售，達34.26億美元，占整個週期收入的45%。

前述FIFA財報顯示，歐洲成為2019年至2022年FIFA最大的銷售區域，收入達10.61億美元，其次是亞洲和北非，貢獻了10.25億美元。資料顯示，卡達世界盃是該賽事歷史上收視率最高的一屆，超過50億觀眾通過各種渠道觀看比賽，遠超世界人口的一半。

有體育產業人士向澎湃新聞指出，FIFA敢大幅抬高轉播權價格，一方面依託於本屆世界盃的規模升級，另一方面是基於對中國市場的商業預期。此次賽事從32隊擴大至48隊，場次較上屆增六成，賽期由30天增至40天，轉播時長、廣告時段與內容載體全面擴容，FIFA或以賽事運營成本上升、版權內容增量為由，全面上調全球版權價格。

在FIFA的商業判斷中，中國球迷基數大、傳播覆蓋面廣，具備極強的變現潛力，因此形成「中國市場必接受高價」的固化預期。

不過，央視的拒絕妥協也是有理由的。北京日報報導，首先中國隊沒能打進世界盃，即便世界盃擴至48隊，世界盃在大陸的吸引力大打折扣。此外，本屆世界盃在美洲舉辦，大部分最受關注的比賽都在北京時間淩晨或上午時段，廣告商的投放意願本就已經大幅降低，賽事臨近但談判依然陷入僵局，錯過了招商窗口期，廣告商的流失不可避免。據統計，本屆世界盃中國大陸贊助商已投入超5億美元，一旦轉播泡湯，對於中國商家無法接受，FIFA的招商和漲價底氣也將大打折扣。