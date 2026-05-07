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香港逆倫命案 7旬翁殺分居妻後輕生

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港發生一起駭人命案，一名77歲的老翁疑殺害71歲的分居妻子，行兇後選擇輕生。示意圖／AI生成
香港發生一起駭人命案，一名77歲的老翁疑殺害71歲的分居妻子，行兇後選擇輕生。示意圖／AI生成

香港發生逆倫雙屍命案，一名77歲的老翁，疑殺害71歲的分居妻子，然後上吊自盡。香港警方初步定為謀殺及自殺案處理。　

案發九龍秀茂坪寶達邨達欣樓，死者家人到場後無人應門，於是報警求助。警方6日下午四時許接獲報案，指男死者有輕生念頭，警察與消防員到場破門入屋，發現77歲男死者在廚房上吊死亡，而71歲女死者倒臥在睡房地下，面部接近頭顱位置有懷疑由鈍物襲擊造成的傷，頸部有血點，相信是被箍頸造成，有窒息情況。女死者死亡時間是6日凌晨1至2時，男死者在6日早上8至10時死亡。

香港警方說，兩名死者為夫妻關係，結婚約46年。香港警察秀茂坪警區助理指揮官溫景亨說，男女死者因生活習慣不同，不時出現爭拗，加上兒子在2018年因為情緒問題輕生，令兩人關係惡化。女死者前年提出離婚，雙方去年依法庭「暫准離婚令」，需分居一年，男死者轉到大陸居住。

但近日男死者想搬回香港居住，女死者協助男死者在黃大仙租住劏房單位。疑男方因而感到絕望，繼而殺害女方並自殺。

警方並無發現男死者有精神病紀錄，而女死者十多年前曾患抑鬱症要覆診。警方估計，男死者對未能回家居住感到絕望，因此殺害女死者及自殺。現場沒有被撬開或搜掠痕跡，窗戶緊閉，亦無燃燒痕跡，相信單位為唯一案發地點。警方暫列謀殺及自殺處理。

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