為了蹭熱度！陸男以AI「盜用鄭麗文影像」直播帶貨 遭公安拘留

為了蹭「鄭習會」新聞熱度，山西大同網警日前發現，一名邢姓男子涉嫌未經授權，利用AI技術生成中國國民黨主席鄭麗文的數位形象用來直播帶貨，藉此吸引流量與牟利，引發大陸網友質疑，也被警方認定嚴重擾亂網路秩序，最終遭公安局依法行政拘留。

根據《人民日報》、《紅星新聞》等報導，大同警方通報指出，邢男本身從事直播帶貨工作，適逢鄭麗文上個月訪問中國大陸引發關注，他因看準話題熱度，萌生利用名人效應提升流量的念頭，隨後在未取得授權情況下，透過AI工具生成鄭麗文的數位人影像與帶貨文案，直接在社群平台直播販售商品。

大陸警方調查後認定，邢男擅自使用他人肖像生成AI數位人從事商業直播，已構成「盜用、冒用他人身份名義招搖撞騙」的違法行為，違反大陸《治安管理處罰法》，當地公安局因此依法對其作出行政拘留處分。

大陸法律界人士指出，若AI生成的人物形象仍足以辨識特定自然人，例如保留面部特徵、聲音、神態等，即可能涉及肖像權侵害。依據大陸《民法典》第1018條與第1019條規定，自然人依法享有肖像權，未經本人同意，不得製作、使用或公開其肖像。即便是透過AI技術生成，只要足以辨識特定人物，仍可能構成侵權。

此外，若AI系統涉及處理人臉特徵、聲音等生物辨識資訊，也可能牽涉個人隱私與個資保護問題。根據大陸《個人信息保護法》，處理敏感個人資訊需取得當事人單獨同意，若未經授權蒐集或使用，恐須承擔侵權責任。

該法律人士也提醒，若AI數位人在直播過程中涉及誇大商品效果、虛構產品資訊或誤導消費者，還可能觸及《消費者權益保護法》與《廣告法》中的虛假宣傳或消費欺詐規定，亦需負擔相應民事責任。

據紅星新聞報導，大陸警方提示，網路並非法外之地，利用AI技術必須遵守法律法規，尊重社會公德與公序良俗。公安機關將繼續加大網路謠言及非法牟利等違法犯罪行為的打擊力度，呼籲民眾踴躍舉報違法線索，共同維護乾淨的網路環境。