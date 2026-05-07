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香港推新政 7月起擬放寬攜帶寵物狗進餐廳

中央社／ 香港7日電
香港當局計畫7月起放寬市民攜帶寵物狗進入餐廳，並自本月18日起接受提出相關申請。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
香港當局計畫7月起放寬市民攜帶寵物狗進入餐廳，並自本月18日起接受提出相關申請。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

香港當局計畫7月起放寬市民攜帶寵物狗進入餐廳，並自本月18日起接受提出相關申請。

香港當局早前向立法會提出修改法令，容許犬隻進入餐廳；食物環境衛生署發言人今天表示，必須先提出申請，獲批准後才可以讓犬隻進入。

發言人說，將於本月18日起接受餐廳提交容許犬隻進入的申請，預計7月實施。

據公布，在首階段實施中，當局發放不多於1000個名額。此外，基於安全考慮，食環署不接受火鍋店和烤肉店的申請；餐廳面積也必須大於20平方公尺。

當局對進入餐館的犬隻也有相當限制，包括嚴禁上餐桌，以免犬隻接觸到餐具和食物；不容許犬隻使用餐廳的可重複餐具；不能在餐廳內烹煮狗糧，只可供應預先包裝好的狗糧和顧客自備的食品等。

此外，「已知風險犬隻」和「格鬥犬」不能得進入餐廳。

近10年來，港人的生活模式出現顯著變化，有些年輕夫婦不願生育，卻願意飼養貓狗寵物作伴。此外，不少老年人以貓狗為伴。

在過去很長時間，港府一直禁止貓狗進入餐館，一些住宅大樓至今也禁止飼養貓狗，以致一些人只能偷偷地飼養，不敢張揚。

不過，隨著生活方式的改變，人與寵物的關係愈來愈密切，甚至有市民把犬隻當作「兒女」看待，香港社會要求政府放寬管控犬隻的聲音日漸強大，目前已有大型百貨公司容許市民攜帶貓狗逛商場。

香港 寵物

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