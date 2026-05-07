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大陸電動自行車「續航神器」藏隱患 恐致車輛自燃

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央視揭露暗藏隱患、容易自燃的電動自行車「續航神器」。（央視新聞截圖）
大陸央視揭露暗藏隱患、容易自燃的電動自行車「續航神器」。（央視新聞截圖）

「太陽能+風能雙發電，邊走邊充續航翻倍」、「無需額外充電，一次安裝終身省心」，打開一些大陸電商平台搜索「電動自行車增程器」，此類宣傳隨處可見。大陸央視新聞曝光，這些「神器」不僅沒有效果，還暗藏自燃隱患。

報導稱，這些售價從十幾元到上百元人民幣不等的所謂「續航神器」，打著解決電動自行車「續航焦慮」的旗號，贏得了可觀的銷量。然而調查發現，這些產品不僅增程效果微乎其微，還有許多安全隱憂。

報導稱，在大陸電商平台以「電動自行車增程器」搜尋發現，相關產品多達數千款，售價從幾十元到上百元不等，有的產品月銷量超千單。號稱支持「太陽能+風能」雙重發電，可以邊行駛邊自動充電。

增程器商家聲稱，戶外騎乘時把它插在電動車電瓶充電口，「只要有光，就能把太陽能轉化為電能，透過充電口存到電動車電瓶」，還聲稱「安裝簡單、告別續航焦慮」。

至於它的實際效果，報導引述北京多家電動自行車維修點的師傅表示，增程器並無實際效果，利用「太陽能+風能」發電的產品效果甚微。

實際上，所謂的「太陽能+風能」發電的增程器，拆解完後內部只有個很小的發電機，透過幾根很細的導線連接著簡單的電路板。當專業人員拿該設備到室外，在太陽光照射的範圍內，透過電表對增程器的實際輸出電壓測試，這個太陽能板確實在工作，但發電速度非常慢。

西安交通大學電機工程學院助理教授梁陽表示，這種所謂的「增程器」效果微乎其微，從發電功率來看，不匹配能載人的電動自行車，可能僅匹配小型的，例如6節或8節電池的遙控玩具車，很難達到大家心裡認為的那種能充電的效果。

業內人士表示，加裝增程器後，在實際行駛過程中，一些細微的變化都會帶來不可預測的安全風險。且增程器屬於非標準產品，使用者擅自改裝外接，車輛行駛過程中易造成導線短路、漏電，嚴重時還可能導致車輛自燃。

北京清華大學交通研究所副所長楊新苗指，那樣的「增程器」沒有國家標準，目前電動自行車的主要類型是電力驅動，電壓較高、電流較大，靠電池上面那一塊小光伏（光電）板能力是很弱的，帶不了多少電力。如果稍微虛接或沒接好，導線容易打火，導致電器故障，不太安全。

專家還指，由於增程器內部的系統存在，與電動車本身的馬達系統不匹配，強行安裝不僅有風險，還會受到相應處罰，甚至導致保險理賠失效。

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