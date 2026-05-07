顏值營銷？浙江00後男助產士撞臉張凌赫、王俊凱 孕媽變迷妹

中國大陸浙江金華義烏浙大四院一名00後男助產士章金濤因超高顏值，撞臉張凌赫、王俊凱、陳曉等明星火了；孕媽媽們評價他溫柔又專業，細膩不輸女生，每天都盼著他來查房。網友表示，寶寶出生第一眼就能看到這麼帥的叔叔，好幸福。但輿論焦點迅速轉向對媒體「顏值營銷」，是否掩蓋醫護職業價值的爭議。

中國藍新聞、微博AI智搜報導，據產科護士長介紹，該院產科共有三名男助產士，他們在分娩等高強度環節兼具體力優勢與細緻服務，專業能力獲院方認可。

但對撞臉真實性，大量網友質疑相似度，直言「真沒看出來哪裡像」，甚至調侃「三體人看了都搖頭」。也有女網友指出，自己分娩時宮縮劇烈，「誰還顧得上花痴」，強調應關注醫護實際服務而非顏值標籤。

也有媒體指出，「孕媽變迷妹」等詞條被批過度強調外貌，消解助產士專業價值，部分聲音質問：「女助產士不夠專業還是不夠好看？」

對此，輿論立場分化，有批評者認為，將外貌置於專業能力之前是「社會過度推崇顏值的浮躁體現」，呼籲關注醫護人員奉獻精神。並擔憂此類營銷強化性別刻板印象，忽略女性醫護的專業貢獻。也有網友質疑，報導僅提張凌赫而忽略其他明星的引流操作，直指「學新聞學能不能有點職業素養」。

支持者則認為，部分產婦分享男助產士接護的積極體驗，肯定其護理質量。有觀點認為，若高顏值能緩解孕產婦緊張情緒，可視為醫療服務的補充價值。

多數聲音主張醫療報導應回歸專業本位，「助產士只要專業就行了，管他長什麼樣子」。