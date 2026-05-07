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79歲翁突昏迷高燒「染致命病菌」 冰箱冷凍肉放2年、喝過期牛奶惹禍

香港01／ 撰文：盛昀
冰箱冷凍庫示意圖。圖／ingimage
冰箱冷凍庫示意圖。圖／ingimage

深圳晚報》報導，近日，深圳一名79歲的長者徐伯凌晨在洗手間昏迷，高燒至40℃。家屬送醫後，徐伯被診斷為化膿性腦膜炎，目前仍在進行抗感染治療。原來，徐伯長期食用冰箱裡的「存貨」，肉品、海鮮甚至存放一兩年，過期的牛奶徐伯也會繼續飲用。冰箱內還常有食物發霉，成了「致病菌培養箱」。

長者突昏迷高燒　確診化膿性腦膜炎

深圳79歲的徐伯凌晨三點半上廁所時，突然昏迷倒地。半小時後家人發現異常送醫，此時徐伯的體溫已飆升至40℃。

醫院的神經內科主任醫師白春艷判斷徐老伯為化膿性腦膜炎。經過治療，徐伯的多個指征恢復，目前仍在進行抗感染治療。

長期食用冰箱存貨感染細菌

白春艷醫生詢問得知，徐伯長期食用冰箱裏的「存貨」，冷凍肉品、海鮮可能存放超幾個月，甚至一兩年，過期的牛奶、飲料等他也會擔心浪費、繼續飲用。家屬提到，徐伯家中冰箱時不時還有食物發霉，冰箱內部也有霉變，成了「致病菌培養箱」。

醫生分析，徐伯此次感染的細菌正是經消化道感染，細菌經腸道入血進而侵襲大腦，如果沒有及時干預，很有可能危及生命。

重慶市婦幼保健院臨床營養科主任孫海嵐也明確表示，一些醃臘製品放在冰箱內也可能產生亞硝酸鹽、黃麴毒素，這些都是「致癌刺客」。剩飯剩菜也會產生亞硝酸鹽，如果每加熱一次，細菌就會完成一次百萬級甚至千萬級的「擴軍」。

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文章授權轉載自《香港01》

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