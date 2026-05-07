聽新聞
0:00 / 0:00

港立法會議員 7月赴北京「國情研習」

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港立法會正籌畫全體議員七月上北京，參加「國情研習考察班」。如成行將是香港立法會全體議員首次集體上京學習。這一特別安排，相信與香港將首度制定港版「五年規畫」有關。

自二○二三年開始，港府安排政府部門的常任秘書長及首長到大陸學習、研修和考察，學習地在北京培養公務員的國家行政學院。今年四月中下旬，港府公務員事務局長楊何蓓茵就率領逾二十名港府部門常任秘書長，組成「國家事務研修及訪問團」到北京學習。

近年來，數度有籌畫香港立法會全體議員到北京訪問，一直未能成事。李家超任特首後，曾計畫率全體議員赴大灣區考察，訪問成行但最後議員未到齊。

近日香港立法會議員紛透露已獲通知，夏天要辦「暑期班」，要求各議員預留七月十九日至廿五日時間，要求全體到齊，但未交待具體行程。

香港立法會主席李慧琼證實，立法會全體議員正籌辦七月到北京，參加國情研習考察班。令立法會議員親身了解中國國家最新情況、十五五規畫及國家戰略等，相信對推動香港首個五年規畫落實有幫助。

香港今年將首次制定港版五年規畫，港府新任政制及內地事務局已開始組班子，但政界擔心，香港從未制定過五年規畫，完全沒經驗。此前高級公務員北京研修活動，主要內容也是中國的五年規畫。

按大陸五年規畫制定安排，是執政黨提出建議藍圖，國務院起草規畫草案，最後經人大會議審議批准實施。香港沒有執政黨環節，將由港府起草，交立法會審議。

對培訓立法會議員的五年規畫知識，立法會已著手，五月請香港大學副校長王于漸開講，主題是十五五規畫。

港府 香港 北京

延伸閱讀

大陸黃金周...香港人流集中小紅書網紅熱點 同區廟街冷清行

川普允會晤習近平將再提黎智英案 「香港問題不易處理」

香港宏福苑住戶要求召開屋主大會 處理後續事宜

美反中情緒高／美對中決策圈 排除中國通

相關新聞

廣角鏡／五一黃金周 出入境增3.5%

大陸官方昨公布，為期五天（五月一日至五日）的五一黃金周期間，共計一一二七點九萬人次中外人員出入境，較去年同期增長百分之三點五。圖為假期間，遊客在福州三坊七巷遊覽。另外，五一黃金周電影市場因票價調降刺激

市況改善 大陸服務業PMI優於預期

大陸四月服務業活動加速擴張。標普與RatingDog聯名公布四月中國通用服務業採購經理指數（ＰＭＩ）從三月的五十二點一升至五十二點六，高過市場預期的五十二，同時創下二月後新高，顯示服務業活動的擴張趨勢

港立法會議員 7月赴北京「國情研習」

香港立法會正籌畫全體議員七月上北京，參加「國情研習考察班」。如成行將是香港立法會全體議員首次集體上京學習。這一特別安排，相信與香港將首度制定港版「五年規畫」有關。

四川16歲少女玩「瀑布鞦韆」墜亡 陸媒：有多少景區「高危項目」？

大陸五一黃金周期間，3日下午，四川廣安華鎣市溪口鎮的瑪琉岩探險公園，有1名16歲劉姓女遊客在體驗「瀑布鞦韆」項目時墜落，送醫途中不治，5日當地發布通告稱，「相關責任單位和責任人員正在依法依規調查處理中

海歸人才被罵二流、養老？陸官媒公開打臉：不該被污名化

針對有中國民眾及企業人士質疑海外歸國的專家是「二流人才」、「回國養老」、「有間諜」等，中共官媒經濟日報（中國）今天發表評...

假期前多部電影撤檔...陸五一黃金周 電影票房微增1%

今年大陸五一黃金周的電影市場因票價調降刺激觀影熱情，大陸全國電影票房收入7.58億元（人民幣，單位下同，約新台幣34.93億元），按年增長1.4%。不過這並不意味著電影市場回暖，去年的「五一檔」票房是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。