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青海「敬德洗馬」 遊客潑水互動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

五一黃金周假期，青海西寧市湟源縣丹噶爾古城內，青海省非物質文化遺產代表性項目「敬德洗馬」吸引遊客潑水互動，各類民俗活動精彩上演，街巷間人頭攢動。這座昔日茶馬古道上的商埠，在創新消費場景中重現熱鬧市井味。

中新社報導，丹噶爾古城地處黃土高原與青藏高原的疊合區及農耕與遊牧文化交融的過渡地帶，唐蕃古道與絲綢南路穿越而過，素有茶馬商都、高原小北京之稱。 　

「古城內復原大量商埠歷史與生活場景，通過修舊如舊、活化利用，讓傳統風貌與新潮業態相融。」湟源縣文體旅遊局副局長豆嬌嬌介紹，當地在保留古城主街老字號原貌之上，以租賃、合作等方式盤活背街閒置明清院落，並推出優惠政策，吸引近百家特色商戶入駐，形成主街引流、小巷消費、院落體驗的模式。 　古城小巷深處，丹噶爾皮綉西寧市非遺代表性傳承人馮海萍正在店內教遊客勾勒皮綉紋樣。「我們不僅讓遊客體驗，還開發了數十種文創產品，銷往海外多個國家。」馮海萍說，二○二五年店舖銷售額達二八八萬元（人民幣，下同），帶動當地近六百人增收。

近年來，當地雙寧雙燈展、臘八節、西北五省區花兒會等活動貫穿全年，創新推出喜迎公主沉浸式實景劇、夜遊古城等項目，打造遊、玩、購、體驗於一體的非遺民俗文化消費空間。數據顯示，丹噶爾古城二○二五年接待遊客二一五點一七萬人次，實現綜合收入二九一○點一八萬元；二○二六年春節僅九天就接待遊客超二十萬人次，實現綜合旅遊收入六一四萬元，同比增長百分之一二七。

北京 青藏高原

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