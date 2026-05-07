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老磚廠飄咖啡香 數萬人打卡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
浙江特色咖啡店吸引遊客。圖為浙江溫嶺市石塘鎮一處由傳統石屋改建成的咖啡館。（新華社）
浙江特色咖啡店吸引遊客。圖為浙江溫嶺市石塘鎮一處由傳統石屋改建成的咖啡館。（新華社）

五一假期，走進浙江省湖州市南潯區千金鎮磚廠PARK一九六七，窯爐內透出的暖光與咖啡香氣交織，這座建於一九六七年的老磚瓦窯廠有了新模樣。數萬名遊客已在此打卡。

中新社報導，項目負責人湯學勝打磨了近三年，「老建築要尊重它的原型，用的都是老磚老瓦。」採用零廢棄改造模式，窯體結構被最大限度保留，工業遺跡原貌與現代元素在此碰撞。

磚廠PARK一九六七在五一期間客流遠超預期，咖啡、披薩、中餐…，六十多名工作人員全部上陣。

這樣的故事正在浙江多地上演。南潯區菱湖鎮，浙絲二廠水塔里飄出咖啡香。這座由民族實業家章榮初一九四六年創建的絲廠，鼎盛時有三千餘名職工。如今，布滿爬山虎的老水塔下，「工業風搭配工業遺址，非常新潮。」遊客唐衛微說。 　　

嘉興王江涇鎮運河畔，千里集文創園區由十座市級歷史糧倉及舊廠房改建而成。五一期間推出「寵秀星球」萌寵時裝周，近百隻萌寵在糧倉穹頂下走秀，復古工業風與現代萌寵經濟碰撞，吸引眾多市民駐足。 　　

浙江縉雲作為著名石城，當地保留著大規模採石遺跡岩宕。假期期間，仙都岩宕書房內的「喜笑岩開」咖啡店日均售出咖啡五百多杯，燒餅、黃帝掛件等文創日均銷售額超四千元人民幣。九號岩宕還舉辦了「星星的孩子藝術計畫」畫展，為殘障兒童搭建展示才華、與社會溝通的橋梁。

不同項目，不同路徑，指向同一趨勢：當曾經的工業廠房完成歷史使命，它們並未在時代中定格，而是以更具人間煙火氣的方式重回人們的視野。

昔日機器轟鳴的「工業鏽帶」，正蝶變為人人可享的「生活秀帶」。業內人士認為，工業遺產的開發利用不僅是空間重塑，更是城市文化基因的再生。要讓工業遺產真正活起來並且火下去，還需將博物館、創意街區、特色小鎮等模式因地制宜地引入，進行內容賦能。

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