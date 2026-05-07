增長3.5％…五一黃金周 千萬旅客出入境

大陸為期五天（五月一日至五日）的「五一」黃金周五日落幕，大陸官方統計，假期間共一一二七點九萬人次中外人員出入境，較去年同期增長百分之三點五。而在五月一日假期首日，大陸全國鐵路發送旅客二四八四點四萬人次，創單日旅客發送量新高。

央視報導，根據大陸國家移民管理局消息，今年「五一」假期，大陸全國邊檢機關共保障一一二七點九萬人次中外人員出入境，日均二二五點六萬人次，較去年「五一」假期增長百分之三點五。單日出入境通關最高峰出現在五月二日，達二五二點九萬人次。

其中，外國人入出境一二五點五萬人次，較去年同期增長百分之十二點五；入境外國人中，適用免簽政策入境四十三點六萬人次，較去年同期增長百分之十四點七。官方共計查驗出入境交通運輸工具五十三點一萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長百分之十六點六。

另外，大陸鐵路「五一」假期運輸自四月二十九日啟動到五月六日止，為期八天。據大陸國鐵集團消息，這八天全國鐵路累計發送旅客約一點五八億人次，多項指標創新高。今年假期疊加各地中小學春假，旅遊、探親、休閒等出行需求旺盛，鐵路客流保持高位運行，假期首尾以長途客流為主、中間以短途客流為主。

假期前一天四月三十日，鐵路客流已攀升至一九七九萬人次。五月一日當天共發送旅客二四八四點四萬人次，創單日歷史新高，其中，長三角鐵路五月一日發送旅客四七三點八萬人次，占大陸全國總量的五分之一。國鐵廣州局當天發送旅客三七五點八萬人次，北京則連續多天排在假期鐵路出行熱門城市的首位。

今年大陸五一黃金周的電影市場因票價調降刺激觀影熱情，大陸全國電影票房收入為人民幣七點五八億元（約台幣三十四點九三億元），按年增長百分之一點四。

大陸國家電影局統計，二○二六「五一檔」票房為七點五八億元，觀影人次為二○八四點一九萬，放映場次為二三七點六萬場。平均票價由去年的人民幣三十九點五元降至三十六點三元，降幅達百分之八。香港文匯網分析，票價更低一方面是票務平台推出大量特惠票，另一方面是北京、河北等地相繼推出觀影補貼、消費券等優惠活動，降低觀眾消費門檻。