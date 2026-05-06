快訊

美股早盤／傳美伊停戰浮現進展 四大指數齊揚、AMD狂飆20%

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

捲涉陸投資爭議…劉世芳外甥被在大陸台企解職 公司發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸五一長假 金門旅館住房成長10%

中央社／ 金門6日電

中國五一長假昨天結束，期間共有6579名陸客持旅遊簽入境金門。金門縣政府觀光處今天表示，旅館住房表現較去年同期平均成長約10%，顯示連假帶動旅遊人潮回溫。

中國福建公安廳出入境管理局於民國113年9月27日宣布恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請。根據金門縣府提供資訊，累計至今已有29萬6742人次陸客持觀光簽至金門旅遊，其中自由行旅客比例達96.46%。

觀光處透過新聞稿表示，5月1日至5日共有6579名陸客持旅遊簽入境，此段期間金門旅宿市場表現穩定，1至2日金門各旅館實際住房率達6成以上，3日後實際住房率接近4成，整體住房表現較去年同期平均成長約10%。

觀光處指出，為深化每位旅客至金門旅遊體驗與好感度，縣府配合浯島城隍文化觀光季推出特色藝陣遊行與互動體驗，致力結合文化、宗教與觀光。

觀光處表示，面對觀光成長，縣府持續推動「活動＋主題＋體驗」複合旅遊模式，將戰地文化、閩南聚落融入深度導覽與數位互動設計。

金門 福建 陸客

延伸閱讀

陸五一黃金周落幕 出入境人次年增3.5%、鐵路發送人次創單日新高

中國五一遊 排隊3小時、打卡1分鐘 月牙泉演唱會人比沙多

陳福海任期倒數232天拚政績 湖下海堤升級打造「觀夕新景點」

藍色公路嘉年華3航線7航班 結合節慶多元體驗

相關新聞

四川16歲少女玩「瀑布鞦韆」墜亡 陸媒：有多少景區「高危項目」？

大陸五一黃金周期間，3日下午，四川廣安華鎣市溪口鎮的瑪琉岩探險公園，有1名16歲劉姓女遊客在體驗「瀑布鞦韆」項目時墜落，送醫途中不治，5日當地發布通告稱，「相關責任單位和責任人員正在依法依規調查處理中

海歸人才被罵二流、養老？陸官媒公開打臉：不該被污名化

針對有中國民眾及企業人士質疑海外歸國的專家是「二流人才」、「回國養老」、「有間諜」等，中共官媒經濟日報（中國）今天發表評...

假期前多部電影撤檔...陸五一黃金周 電影票房微增1%

今年大陸五一黃金周的電影市場因票價調降刺激觀影熱情，大陸全國電影票房收入7.58億元（人民幣，單位下同，約新台幣34.93億元），按年增長1.4%。不過這並不意味著電影市場回暖，去年的「五一檔」票房是

陸五一黃金周落幕 出入境人次年增3.5%、鐵路發送人次創單日新高

大陸為期5天（5月1日至5日）的「五一」黃金周5日落幕，大陸官方統計，假期間共1,127.9萬人次中外人員出入境，較去年同期增長3.5%。而在5月1日假期首日，全國鐵路發送旅客2484.4萬人次，創單

「越王勾踐也得託運」 武漢天河機場提示牌攔文創寶劍

「越王勾踐本人來天河機場也得辦託運。」4日有網友發帖稱，武漢天河機場立起了一塊硬核幽默的安檢提示牌，明確「越王勾踐劍」不能隨身帶上飛機。武漢天河機場相關安檢部門5日回應稱，近期恰逢出行旺季，攜帶越王勾

大陸黃金周...香港人流集中小紅書網紅熱點 同區廟街冷清行

大陸五一黃金周5日落幕，大批大陸旅客抓緊假期最後一天「衝刺」遊港。媒體5日走訪油尖旺區多處發現，旅客足跡高度集中於旺角「打卡」天橋、星際城市、油麻地警署等「網紅打卡熱點」，人潮洶湧至須側身而行，不遠處

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。