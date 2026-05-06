大陸五一長假 金門旅館住房成長10%

「越王勾踐本人來天河機場也得辦託運。」4日有網友發帖稱，武漢天河機場立起了一塊硬核幽默的安檢提示牌，明確「越王勾踐劍」不能隨身帶上飛機。武漢天河機場相關安檢部門5日回應稱，近期恰逢出行旺季，攜帶越王勾

2026-05-06 14:20