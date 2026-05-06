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大陸五一長假 金門旅館住房成長10%
中國五一長假昨天結束，期間共有6579名陸客持旅遊簽入境金門。金門縣政府觀光處今天表示，旅館住房表現較去年同期平均成長約10%，顯示連假帶動旅遊人潮回溫。
中國福建公安廳出入境管理局於民國113年9月27日宣布恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請。根據金門縣府提供資訊，累計至今已有29萬6742人次陸客持觀光簽至金門旅遊，其中自由行旅客比例達96.46%。
觀光處透過新聞稿表示，5月1日至5日共有6579名陸客持旅遊簽入境，此段期間金門旅宿市場表現穩定，1至2日金門各旅館實際住房率達6成以上，3日後實際住房率接近4成，整體住房表現較去年同期平均成長約10%。
觀光處指出，為深化每位旅客至金門旅遊體驗與好感度，縣府配合浯島城隍文化觀光季推出特色藝陣遊行與互動體驗，致力結合文化、宗教與觀光。
觀光處表示，面對觀光成長，縣府持續推動「活動＋主題＋體驗」複合旅遊模式，將戰地文化、閩南聚落融入深度導覽與數位互動設計。
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