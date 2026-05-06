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海歸人才被罵二流、養老？陸官媒公開打臉：不該被污名化

中央社／ 台北6日電
圖為為美國紐約哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（中新社資料照片）
圖為為美國紐約哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（中新社資料照片）

針對有中國民眾及企業人士質疑海外歸國的專家是「二流人才」、「回國養老」、「有間諜」等，中共官媒經濟日報（中國）今天發表評論文章，指海歸（海外歸國）人才不該被污名化，並指「大國競爭」的本質是「人才競爭」，中國理應更重視人才交流，營造讓人才能安心科研的友好環境。

這篇以「海歸人才不該被污名化」為題的文章說，海外高層次人才返回中國發展，本是「遊子歸家」、科研報國的佳話，卻在網路上不時出現閒言碎語，其中包括「回國的都是二流人才」、「回國是為了養老」等語。

文章直指，這種言語短視且狹隘，不僅與全球人才頻繁流動的現狀格格不入，更是對中國海歸人才的傷害。

這篇文章說，海外交流目前仍是中國培養高層次國際化人才的重要管道。數據顯示，中國7成以上的國家重點項目學科帶頭人（學術領域具有成就的研究領導人）、7成以上的教育部直屬大學校長、大部分三甲醫院（中國等級最高的醫院）院長，都是留學回國人員。

文章提到，「大國競爭」的本質是人才競爭，誰能吸引全球最頂尖的頭腦，誰就能在引領科技發展方向、制定未來規則上占據先機。在這種情況下，中國理應更加重視人才交流，營造一個讓人才能夠安心科研的友好環境。

這篇文章最後說，擁有「聚天下英才而用之」的胸懷，才是真正的民族自信。

被中國方面延攬歸國的知名生物科學家、現任中國科學院院士、深圳醫學科學院創始院長顏寧，4月間被部分中國網友指譏諷是「混不下去了」才回到中國。還有網友說，人工智慧（AI）將讓顏寧這樣的生物學家面臨失業。當時顏寧則公開予以反擊。

2025年4月22日，中國家電大廠格力電器董事長董明珠曾於該公司臨時股東會上表示，格力「絕不用海歸派，海歸派裡面有間諜，我不知道誰是誰不是，我只能保守地選擇，相信在國內高校（大專院校）裡培養自己的人才」，瞬即引起輿論譁然，直指她用人觀念落後，對海歸派有根深蒂固的偏見。

中共

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