快訊

愛爾麗風暴擴大…謝金燕發聲譴責 林志穎也火速切割：已無合作

五六年級生共同陰影…共用毛巾一人感染全家治療 嚴重恐失明

聽新聞
0:00 / 0:00

南博盜賣事件後 中國大陸大修博物館藏品管理辦法

中央社／ 台北6日電
南京博物院（南博）去年5月爆出館藏文物盜賣事件，中國國家文物局擬大修「博物館藏品管理辦法」。（新華社）
南京博物院（南博）去年5月爆出館藏文物盜賣事件，中國國家文物局擬大修「博物館藏品管理辦法」。（新華社）

南京博物院（南博）去年5月爆出館藏文物盜賣事件，中國國家文物局擬大修「博物館藏品管理辦法」，新增博物館法定代表人離任必須點交藏品、不允許徵集來源不明藏品等規定。

中國國家文物局釋出博物館藏品管理辦法徵求意見稿，對外徵求意見至30日截止。

中國現行博物館藏品管理辦法在1986年發布，迄今40年未修訂，外界一直有呼籲修訂辦法的聲音。官方在2024年召開修訂座談會；在南博盜賣事件後，2025年7月全國博物館藏品管理工作座談會召開，今天對外發布徵求意見稿。

目前博物館藏品管理辦法有33條；修訂新版將擴增達60條。

徵求意見稿明確界定，博物館法定代表人或主要負責人是藏品安全第一責任人，在離任前應辦理藏品清點、移交手續，主管的文物行政部門應派員對國有博物館法定代表人或主要負責人離任時藏品清點、移交工作進行監督檢查。

社會監督機制被導入博物館管理制度中。徵求意見稿要求博物館建立藏品取得、鑑定、建檔、出入庫、退出、修復與其他等各個環節管理制度；博物館應建立社會監督機制，透過現場公示、官方網站等方式，公布藏品資訊與徵集、退出訊息。

徵求意見稿要求，博物館可以透過購買、接受捐贈、依法交換、調撥、移交等法律法規規定方式取得藏品；不得徵集來源不合法或來源不明的藏品，徵集過程不得有違博物館職業道德。博物館對於取得的藏品，應在3個月內辦理入藏手續。

徵求意見稿對於藏品庫房管理、藏品保護利用等部分加以規定，例如庫房管理人員不得單獨進入庫房、非庫房管理人員未經批准不得進入庫房、借用藏品最長期限不得超過3年等。

南博去年5月爆出館藏文物被盜賣事件。江蘇省委、省政府調查組發現，時任南博常務副院長徐湖平違規簽批，相關單位也未按規定嚴審，「江南春」圖卷等畫作被違規調出、銷售，經多手轉賣，目前5幅畫作追回3幅，其中1幅經清查在南博庫房找到，另1幅持續追查中。

博物館 文物

延伸閱讀

法國正視納粹掠奪史 奧塞美術館首設無主藝術品展廳

首屆博物館展覽獎開放報名 盼打造台灣國際品牌

史博館國際特展6月登場 埃及木乃伊真跡亮相

立院初審資源回收再利用法 管理擴至產品生命週期

相關新聞

海歸人才被罵二流、養老？陸官媒公開打臉：不該被污名化

針對有中國民眾及企業人士質疑海外歸國的專家是「二流人才」、「回國養老」、「有間諜」等，中共官媒經濟日報（中國）今天發表評...

假期前多部電影撤檔...陸五一黃金周 電影票房微增1%

今年大陸五一黃金周的電影市場因票價調降刺激觀影熱情，大陸全國電影票房收入7.58億元（人民幣，單位下同，約新台幣34.93億元），按年增長1.4%。不過這並不意味著電影市場回暖，去年的「五一檔」票房是

陸五一黃金周落幕 出入境人次年增3.5%、鐵路發送人次創單日新高

大陸為期5天（5月1日至5日）的「五一」黃金周5日落幕，大陸官方統計，假期間共1,127.9萬人次中外人員出入境，較去年同期增長3.5%。而在5月1日假期首日，全國鐵路發送旅客2484.4萬人次，創單

「越王勾踐也得託運」 武漢天河機場提示牌攔文創寶劍

「越王勾踐本人來天河機場也得辦託運。」4日有網友發帖稱，武漢天河機場立起了一塊硬核幽默的安檢提示牌，明確「越王勾踐劍」不能隨身帶上飛機。武漢天河機場相關安檢部門5日回應稱，近期恰逢出行旺季，攜帶越王勾

大陸黃金周...香港人流集中小紅書網紅熱點 同區廟街冷清行

大陸五一黃金周5日落幕，大批大陸旅客抓緊假期最後一天「衝刺」遊港。媒體5日走訪油尖旺區多處發現，旅客足跡高度集中於旺角「打卡」天橋、星際城市、油麻地警署等「網紅打卡熱點」，人潮洶湧至須側身而行，不遠處

香港12歲中學生企圖製炸藥被捕 定罪最高可判囚14年

香港一名12歲中學一年級男生，被指控涉嫌企圖製造炸藥被捕和扣查。警方指製作炸藥在香港屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年；若有人企圖導致爆炸，以圖危害生命或財產，一經定罪，最高更可判處監禁

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。