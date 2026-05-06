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香港立法會全體議員 7月擬赴北京「國情研習」

中央社／ 香港6日電

香港立法會主席李慧琼今天表示，正籌畫立法會全體議員（90名）於7月到北京參加國情研習及考察。如果成行，這將是1997年香港主權轉移中國以來，全體立法會議員首度到訪北京。

李慧琼向媒體說，讓全體議員到北京了解中國「十五五」規畫等國家戰略，相信有助於議員「更好地協助特區政府對接『十五五』規畫」，並有助於制定及推動香港首份「五年規畫」。

至於行程細節，李慧琼指稍後再作公布。

翻查資料，2023年行政長官李家超與時任立法會主席梁君彥曾率領大批立法會議員訪問大灣區4天，但當時只有83人，並非全體議員。

香港01今天報導，在「愛國者治港」之下，「通曉國情對一眾代議士來說可謂『必修科』」。

報導引述政界人士估計，如果這次成行，全體議員的一個熱門行程，是到北京的國家行政學院學習；國家行政學院是培訓中共黨政省部級、廳局級領導幹部、中青年幹部、國有重點骨幹企業負責人等的重要平台，2018年起與中共中央黨校是「一個機構兩塊牌子」。

過去香港已有不少官員及政界人士前往國家行政學院進修。

香港 北京 李家超 立法會

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