陸五一黃金周落幕 出入境人次年增3.5%、鐵路發送人次創單日新高

香港一名12歲中學一年級男生，被指控涉嫌企圖製造炸藥被捕和扣查。警方指製作炸藥在香港屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年；若有人企圖導致爆炸，以圖危害生命或財產，一經定罪，最高更可判處監禁

2026-05-06 14:07