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湖南煙火廠爆炸傷亡慘重 大陸國務院成立調查組徹查

中央社／ 台北5日電
湖南省瀏陽市一個煙火廠昨天發生爆炸事故，造成26死61傷的嚴重傷亡。 新華社
湖南省瀏陽市一個煙火廠昨天發生爆炸事故，造成26死61傷的嚴重傷亡。 新華社

央視新聞報導，針對湖南省瀏陽市一個煙火廠昨天發生爆炸事故，造成26死61傷的嚴重傷亡，中國國務院今晚宣布成立事故調查組，按照「四不放過」原則查清查透事故原因和責任，加強行刑銜接（行政執法與刑事司法銜接），嚴肅追責問責。

位在瀏陽市的華盛煙花公司廠房，4日下午4時40分左右發生嚴重爆炸，現場冒起沖天濃煙且威力驚人，距離爆炸點500公尺範圍內的房屋門窗玻璃都被震碎，整個區域被炸成廢墟。

根據當地官方通報，這起嚴重爆炸事故目前已造成26人死亡、61人受傷。而管轄瀏陽市的長沙市政府今天中午宣布，瀏陽市所有煙花爆竹生產企業全面停產整頓，同步展開各領域安全生產「大排查、大整治」，堵塞監管漏洞，壓實企業主體責任，全力提升安全水準。

中共總書記習近平今天凌晨指示，要求加強搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。並要儘快查明事故原因，嚴肅究責。各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理。

公開資料顯示，華盛煙花公司成立於2000年，是當地規模較大、以出口為主的「合格中高端煙花企業」，擁有800畝生產基地，主打高空禮花彈、組合煙花及大型焰火燃放，產品遠銷海外並通過多項國際認證，同時承接中國國家各類大型節慶煙火工程，屬於「具一定知名度和實力的老牌花炮企業」。

國務院 爆炸 央視

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