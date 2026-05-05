香港宏福苑住戶要求召開屋主大會 處理後續事宜

香港宏福苑去年11月發生大火導致168人死亡，港府事發後持續處理居民臨時住宿、緊急援助等事宜。港媒報導，部分受影響住戶近日聯署要求召開特別業主（屋主）大會，商討屋苑勘查報告及後續處理方案等。

根據明報今天報導，宏福苑12.45%（247戶）的業主向屋苑委任管理人合安物業管理有限公司遞交書面聯署，要求召開特別業主大會。

據報導，聯署文件提及，大會主要討論屋苑管理及未來重大事項，包括財務透明度、工程進展、保險安排、合約狀況、屋苑（房屋）勘察報告，以及屋苑長遠安置方向等。

文件引述業主表示，上述事項須在具透明度及制度保障的情況下，由全體業主共同討論及決定，而非單方面作出安排。

報導指出，聯署戶數已超出法令規定「不少於5%」業主的門檻，管理人須於接獲有關要求後14天內發出會議通告，並須於45天內召開及舉行業主大會。

聯署文件同時邀請政府派員出席及允許媒體派人採訪。

位於新界大埔的宏福苑有7幢大樓，2025年11月26日，屋苑發生大火，其中6幢被焚燒，導致168人死亡，是1948年以來香港傷亡最慘重的火災。大火發生時，宏福苑正進行維修，被棚網遮蓋。

大火發生後，港府展開連串緊急行動，包括安置居民、給予生活資助，以及認領遺體等。

最近半個月來，當局又安排居民分批回到遭焚毀的住所收拾餘物，整個行動今天完成，7幢大樓共有1674戶一共6265人順利回到住所。

對於居民順利上樓收拾餘物，香港政務司副司長卓永興向媒體說，非常感謝住戶的理解和配合，並指大樓經大火焚燒後存在不少隱患，安排居民上樓，是極具挑戰的任務。

目前宏福苑的後續處理已接近尾聲，剩下的重點工作是原居民的長遠居住安排。

到目前為此，港府對解決宏福苑居民的長遠居住安排方案，包括收購受火災影響的大樓業權，又或以「屋換屋」的方式安置居民等。

至於未受大火影響的唯一一幢大樓，若有不少於75%的業主接受收購建議，可按照其餘6幢大樓的處理方式解決。