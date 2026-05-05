快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

海參崴舉辦兒童閱兵 大陸派小一學童參加引議

中央社／ 台北5日電
俄羅斯遠東城市海參崴3日舉行二戰勝利81週年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學生。 路透
俄羅斯遠東城市海參崴3日舉行二戰勝利81週年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學生。 路透

俄羅斯遠東城市海參崴3日舉行二戰勝利81週年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學一年級學生，他們身著八路軍裝在1名學校師長帶領下通過主席台。消息傳出後，一度引起不少中國網友批評，相關報導及評論幾被刪除。

截至目前，中國官媒新華社俄文網頁仍保留相關報導，文中並訪問了一名來自浙江義烏的小一學生劉晗奇（音譯）。

綜合俄羅斯衛星通訊社及塔斯社報導，為了慶祝「偉大衛國戰爭」（前蘇聯及俄羅斯對二戰的慣稱）勝利81週年，海參崴（Vladivostok）3日舉辦名為「勝利的重孫輩」的國際兒童閱兵式，共有1500人參加。其中，來自中國及寮國的小學一年級學生首度參加這場遊行。

報導指出，今年是海參崴第2度舉辦國際兒童閱兵式。而當地2025年首度舉辦兒童閱兵式，北韓曾派遣小學生參加。

根據報導及現場畫面，由1500名俄羅斯、中國、寮國幼童組成的47個遊行隊伍，比照成人閱兵式的排列，腳步仍稚嫩地通過海參崴中心廣場上設置的主席台。其中，來自中國的小學生全數穿著八路軍裝分成兩排，在一名學校師長模樣的中年男子帶領下參加閱兵式。

海參崴所屬的俄羅斯濱海邊疆州州長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）說，這場閱兵式「走向了國際化」，來自中國和寮國的孩子們「與你們並肩行進，這具有非常重要的象徵意義」。

新華社報導，來自義烏的小一學生劉晗奇（音譯）在受訪時說，「能參加這場閱兵式，我感到非常榮幸。我們的先輩為了我們今天享有的和平，流盡了鮮血，獻出了生命。作為新時代的青年，我將永遠銘記這段歷史，並為創造更美好的未來貢獻力量」。

中國小一生參加海參崴遊行的消息傳出後，引起不少中國網友批評。其中有人直指，「別的地方就算了，那可是海參崴呢（原屬中國，1860年北京條約割讓給俄羅斯）」；有人則質疑「這活動誰組織的？又是誰批准的？」；有人則說：「讓不懂事的孩子去海參崴參加這活動，以後歷史課要怎麼教？」；還有人反問：「沒有上級批准，一個地方小學能組織孩子參加嗎？」

在引發網友質疑後，中國網路上的相關報導、評論文章及留言幾乎被刪除殆盡。

海參崴 蘇聯 俄羅斯

延伸閱讀

放學第一件事就是登入！ 八、九年級生的青春回憶「摩爾莊園」

謝鋒：中美關係「大年」 盼建立正確相處之道

記得猴子毛毛嗎？七年級生集體回憶 國小自然課必看《大自然教室》

兒童界天王香蕉哥哥「台北海大」開講！500名大學生狂粉擠爆現場

相關新聞

海參崴舉辦兒童閱兵 大陸派小一學童參加引議

俄羅斯遠東城市海參崴3日舉行二戰勝利81週年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學一年級學生，他們身著八路軍裝在1名學校師...

湖南煙花廠爆炸死亡增至26人 全市爆竹廠全面停產

湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸，死傷人數持續攀升，截至目前，爆炸事故已致26人死亡，61人受傷。目前，現場已基本完成搜救，瀏陽全市煙花爆竹生產企業全面停產，長沙市政府並承諾將積

就業難、生存難、戶籍也難 北京10年流失213萬年輕人

中國首都北京正在快速變老，20到29歲的年輕人數量在10年間人數幾乎腰斬，10年流失212.9萬人。而60歲以上人口數量則增加了173.5萬。分析指出，北京給年輕人的機會在減少，就業難，生存難無法跟上

5000米雪山堵成人山人海 驢友登峰排隊打卡險失溫

五一長假，中國不少民眾選擇登山旅遊，卻也因此亂象叢生，包括泰山、黃山、五台山、四姑娘山等名山首當其衝，海拔5000米以上的雪山堵成了人山人海，還有人因突發降雪及大風天氣被困在山頂，遊客在「花錢買罪受」

「宇航員」成群湧入 內蒙火山景區暴紅 遊客圓航天夢

有遊客五一假期間到內蒙古烏蘭察布烏蘭哈達火山景區遊玩，發現不少遊客身穿「宇航服」在火山前打卡拍照，由於「宇航員」人數太多，登上火山口的道路甚至排起了長隊。有網友調侃稱：「不知道的還以為殖民火星成功了呢

一隻流浪犬帶火一座城 「黃站長」劫後成安徽宣城團寵

這個五一假期，安徽宣城因為「黃站長」迎來了潑天流量。牠是一隻流浪的中華田園犬，常年在宣城高鐵站西廣場一帶活動，性格溫順的牠早已成了當地出租車司機的團寵。「黃站長」曾因車禍重傷，50多位出租車司機、高鐵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。