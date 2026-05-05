陸湖南煙火廠爆炸釀死傷 陸委會表達關懷慰問

中國大陸湖南長沙瀏陽煙火廠爆炸，截至目前釀26死、61傷。大陸委員會（陸委會）今天對此表達關懷、慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，後續復原工作順利。

中國大陸湖南省長沙市代管的瀏陽市，其一家煙火廠「華盛煙花製造燃放有限公司」4日下午4時43分發生爆炸事故。據新華社5日報導，截至5日中午，目前已知該起事故造成26死、61傷，瀏陽全市煙火、爆竹生產企業全面停產整頓。

陸委會5日下午透過新聞稿表達關懷、慰問之意。陸委會表示，「我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，並盼災害損失減至最低，後續復原工作順利」。

陸委會指出，檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」後，可知在湖南的國人計有14人，已請海峽交流基金會（海基會）透過管道予以掌握，目前沒有國人在當地傷亡情形，政府將持續注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考，在當地的國人務必留意自身安全。