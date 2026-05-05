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陸委會慰問湖南瀏陽爆炸事故 並提醒在陸國人留意安全

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會5日表達對湖南瀏陽爆炸事故的慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。（報系資料照）
陸委會5日表達對湖南瀏陽爆炸事故的慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。（報系資料照）

湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸，死傷人數持續攀升。截至目前，事故已造成26人死亡、61人受傷。現場搜救已基本完成，瀏陽全市煙花爆竹生產企業全面停產，長沙市政府也表示將積極配合事故調查。陸委會5日表達對湖南瀏陽爆炸事故的慰問關懷，並提醒在陸國人留意自身安全。

大陸委員會今天發布新聞稿表示，中國大陸湖南省長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠，昨（4）日下午4時43分發生爆炸事故，造成26人死亡、61人受傷。我政府向中國大陸有關方面表達慰問之意，祈願亡者安息、傷者早日康復，並盼災害損失減至最低，後續復原工作順利。

陸委會表示，經檢視「國人赴陸港澳動態登錄系統」，目前人在湖南省的國人計有14人。陸委會已請海基會透過管道掌握相關情況，目前並無國人在當地傷亡。政府將持續密切注意當地最新訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人留意自身安全。

湖南瀏陽煙花廠爆炸事故已導致26人死亡、61人受傷。5日空拍畫面顯示，事故現場幾乎被夷為平地。（新華社）
湖南瀏陽煙花廠爆炸事故已導致26人死亡、61人受傷。5日空拍畫面顯示，事故現場幾乎被夷為平地。（新華社）

大陸 中國大陸 陸委會 爆炸

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