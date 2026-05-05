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不只二氧化碳 復旦大學發現空氣塑膠微粒也會讓地球變暖

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海復旦大學研究發現，懸浮在大氣中的有色微塑膠和奈米塑膠也可能導致大氣變暖。（新華社）
上海復旦大學研究發現，懸浮在大氣中的有色微塑膠和奈米塑膠也可能導致大氣變暖。（新華社）

二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等氣體因能吸收地表反射的紅外線輻射、阻擋熱量散失，被認為是導致「溫室效應」的主要原因。不過上海復旦大學的研究指出，懸浮在大氣中的有色微塑膠和奈米塑膠，其導致全球變暖的程度或相當於黑碳（即煙塵）所致變暖的16.2%，且在海洋垃圾帶上空的數值更高。

上觀新聞報導，復旦大學環境科學與工程系付洪波團隊4日晚在《自然-氣候變化》發表的這項研究表明，這些顆粒可能是此前未被認知的氣候變暖貢獻因素，未來的氣候評估中應將其作用納入考量。

微塑膠和奈米塑膠源於較大塑膠廢棄物的碎裂，其直徑範圍從1奈米到500微米不等。通過大氣過程的輸送，它們已被檢測到存在於全球各地的環境中，從城市到偏遠地區。此前研究曾指出，空氣中塑膠對大氣變暖的貢獻微乎其微，但此類分析往往假設塑膠顆粒無色，而現實中的塑膠通常含有顏料。

付洪波及團隊成員利用高分辨率電子能譜技術考察了單個微塑膠和奈米塑膠顆粒的行為，並將這些測量結果與大氣傳輸模擬相結合。結果發現，與白色顆粒相比，黑色和彩色顆粒能強烈吸收陽光。

在假設這些顆粒的全球大氣濃度符合實際的情況下，研究報告稱，奈米塑膠顆粒的有效輻射強迫（即行星大氣吸收和釋放太陽輻射的平衡）為每平方米0.033 ± 0.019瓦特，微塑膠顆粒則為每平方米0.006 ± 0.003瓦特。這一輻射強迫相當於黑碳排放輻射強迫的16.2%。

黑碳是一種眾所周知的導致全球變暖的空氣汙染物。盡管這種變暖效應在全球範圍內微乎其微，但在塑膠濃度較高的海洋區域（如北太平洋垃圾帶），其變暖效應最高可達黑碳的4.7倍。

研究結果表明，空氣中的塑膠顆粒（尤其是有色奈米塑料）會導致大氣變暖，並可能影響區域氣候模式。作者指出，實驗室實驗是對大氣過程的簡化模擬，微塑膠和奈米塑膠顆粒的全球分布仍需通過觀測數據進行更精確的約束。

這份研究報告也指出，需要進一步研究以全面確定微塑膠和奈米塑膠如何導致地球變暖，並改進氣候模型中對它們的表徵。

奈米 復旦大學 科學

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