聽新聞
0:00 / 0:00
湖南煙花廠爆炸釀21死 災後現場畫面慘不忍睹
長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸，截至目前已造成21人死亡、61人受傷。空拍畫面顯示該煙花廠的核心廠區幾乎全毀，周邊數百公尺建物亦受波及。由於現場仍存易燃易爆物，僅專業人員可進入搜救，當局預計稍晚召開記者會。
據央視新聞報導，湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司車間4日下午發生爆炸，造成重大人員傷亡。事故發生後，當地應急、消防救援力量緊急趕赴現場進行救援，目前現場救援仍在進行。
官方最新通報顯示，爆炸事故已致21人死亡，61人受傷。傷亡人數具體數字仍在進一步統計中。據了解，今天稍晚也會召開新聞發布會來回應社會關切。
空拍畫面顯示，整個廠房面積很大，但是核心區基本上看不到完整建築，爆炸工廠現場絕大多數房屋已經被強大衝擊波徹底破壞掉，現場滿布瓦礫，並仍有一些地方竄出白煙。
此外，在距離核心區幾百公尺處能看到，有房屋受到爆炸衝擊波的影響，玻璃窗被震碎，沿途也能看到爆炸對周邊建築造成明顯毀損，地面散落碎玻璃。
距離核心爆炸現場大概三、四百公尺處現場已拉起警戒線並進行管制，維持秩序人員表示，由於爆炸廠房環境複雜，存在不確定風險，到目前為止只有專業救援人員才能獲准進入核心區。
救援專家表示，煙花爆竹的爆炸現場可能散布易燃易爆物質，爆炸發生後會散布於現場，因此現場危險性較高。
報導指出，事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，及時將危險區域群眾撤離到安全地帶。為防止救援過程中發生二次事故，救援隊員在事發廠區周邊設置隔離帶、防火帶，採取噴淋、加濕等措施，消除隱患。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。