湖南瀏陽煙花廠爆炸傷亡不斷上修 已致21人死、61人受傷

湖南省長沙市瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司昨天下午發生爆炸，截至目前，爆炸事故已致21人死亡，61人受傷，通報的死亡人數與前一日通報的數字相比大幅攀升。

據新華社報導，瀏陽市應急管理局4日證實，事發於5月4日下午4時43分左右，地點位於官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司。截至4日晚上7時，事故已造成3人死亡、25人受傷，其中2人重傷。爆炸發生後，當地應急、消防救援力量緊急趕赴現場開展救援。

有當地網友發布事發時的影片，爆炸形成的灰白色煙柱直衝百公尺天空。有網友表示，住在兩公里外，家裡玻璃也被震碎了；華盛煙花廠直線距離約600公尺外的一間度假山莊，工作人員表示事發時聽到爆炸聲，山莊有一小部份玻璃被震碎。

事故發生後，中共中央總書記習近平指示，抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。同時要盡快查明事故原因，嚴肅追責。他並要求，大陸各地區和有關部門盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理。

湖南瀏陽又被稱為「中國煙花之鄉」，是中國最大的煙花出口地，約佔大陸出口煙花的六成。不過當地事故相對頻繁，新華社曾在2023年指出，瀏陽市的一些花炮主產鄉鎮，過去流傳著「十戶九爆」的說法，幾乎家家戶戶都在從事煙花爆竹作坊式生產，不僅製作方式落後，更存在巨大的安全隱患。

2019年，瀏陽也曾發生過一起煙花廠爆炸的重大事故。湖南省瀏陽市碧溪煙花製造有限公司石下工區包裝作業區域當時發生爆炸事故，造成13人死亡、13人受傷。當時地方政府卻隱瞞死傷人數，上報的傷亡情況為7人死亡、13人受傷。有民眾表示，當地煙花廠眾多，已不止一次發生爆炸，每次都被官員封鎖消息。