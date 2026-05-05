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重大事故！湖南煙花廠爆炸已致21人死亡、61人受傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
湖南瀏陽一家煙花廠4日發生爆炸事故，濃煙瞬間竄升天際。（圖／取自微博）
湖南瀏陽一家煙花廠4日發生爆炸事故，濃煙瞬間竄升天際。（圖／取自微博）

中國大陸今年「五一」連假不平靜。據央視新聞報導，5月4日16時43分左右，長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠發生爆炸。截至目前，爆炸事故已致21人死亡，61人受傷。

報導稱，事故發生後，湖南立即啟動應急預案，省市縣（市）三級聯動，成立現場救援指揮部，緊急調派5支救援隊伍共482人，對事故現場進行緊急處置，全力開展人員搜救等搶險救援工作，調集省市專業醫療力量對獲救人員進行救治。應急管理部派出專家趕赴現場指導開展搶險救援工作。

央視新聞指出，事發廠區兩處黑火藥倉庫存在高危風險，現場救援指揮部劃定1公里核心救援區和3公里管控區，及時將危險區域群眾撤離到安全地帶。為防止救援過程中發生二次事故，救援隊員在事發廠區周邊設置隔離帶、防火帶，採取噴淋、加濕等措施，消除隱患。+

救援現場，設置了20個救援陣地，救援隊員攜帶3部救援機器人，採取人、機協同模式，開展拉網式救援。截至5月5日8時，經過第一輪摸排，事故已導致21人死亡，61人受傷，傷者被緊急送往醫院救治。

央視新聞表示，目前現場救援指揮部正組織開展第二輪排查。公安機關已對涉事企業負責人採取控制措施，事故原因調查、善後處置等工作正在有序進行。

這起重大事故發生後，新華社於5日1時許發布報導指出，中共中央總書記習近平對此高度重視並作出重要指示，要求抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。同時要盡快查明事故原因，嚴肅追責。

習近平並要求大陸各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。

今年「五一」大陸各地重大事故頻傳，主要還有：遼寧省丹東市5月3日發生一起重大交通事故，至少造成8人死亡、13人受傷；5月2日6時30分，河南省靈寶市一家足療店發生火災，共造成6人死亡；5月1日17時20分許，成都市高新區劍南大道發生一起道路交通事故，共造成1人死亡，11人不同程度受傷。

鑑於災害事故頻傳，央視新聞指出，大陸國務院安委辦、應急管理部5月3日視頻調度山西、遼寧、福建、河南、雲南、新疆等重點地區和部分旅遊景點安全防範工作，要求進一步做好「五一」假期安全防範工作，督促明查暗訪工作情況。

中國大陸今年「五一」五天連假將於今天結束。

5月4日，湖南瀏陽華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，目前已知共造成21人死亡，61人受傷。（新華社）
5月4日，湖南瀏陽華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，目前已知共造成21人死亡，61人受傷。（新華社）

爆炸 央視 中國大陸

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